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(Özel) Balıkesir polisi, dolandırıcılara nefes aldırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’de ATM cihazına düzenek yerleştiren 3 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ve ilçelerinde ATM’lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartlarının kopyalandığı ihbarını alan polisler, ATM’lerin ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

(Özel) Balıkesir polisi, dolandırıcılara nefes aldırmıyor

Balıkesir’de ATM cihazına düzenek yerleştiren 3 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ve ilçelerinde ATM’lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartlarının kopyalandığı ihbarını alan polisler, ATM’lerin ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, zanlıların 34 NJ 8229 plakalı araçla Balıkesir’e geldiklerini belirledi. Polisin iz sürdüğü sırada, şahısların Devlet Hastanesi önünde bulunan ATM cihazına düzenek yerleştirdikleri ihbarı üzerine ekipler alarma geçirdi. Hastane ve ATM civarında şahısları bekleyen ekipler, dolandırıcıları ATM’ye taktıkları düzeneği çıkartıp araçlarına götürdüğü sırada suçüstü yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen M.A., F.Y. ve F.A.’nın sorgusu sürüyor.

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