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(Özel) Balıkesir’de öğrenciler sınıfta anneleri ile birlikte zeka oyunları oynuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, öğrencileri teknoloji bağımlılığından kurtarmak için öğretmenlere Zeka Oyunları Eğitici Eğitmen Kursları veriliyor.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, öğrencileri teknoloji bağımlılığından kurtarmak için öğretmenlere Zeka Oyunları Eğitici Eğitmen Kursları veriliyor. Kursta, ilk etapta 28 öğretmen eğitim alırken, öğretmenler ise okullarda çocukları eğitmeye başladı ve öğrenciler ile anneleri için de kurslar açıldı.
Cumhuriyet İlkokulunda Rehber Öğretmen Leyla Durmuş Temizsoy’un öncülüğünde öğrenciler anneleri ile birlikte sınıflarda, Hedef 5 ve Mangala gibi zeka oyunlarını oynamaya başladı. Okulda, anne ve öğrenciler için açılan kurs devam ederken, bir ay sonra veliler ve öğrenciler arasında turnuva düzenlenecek. Okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Okul Müdürü Hamdi Bakırlı ve Rehber Öğretmen Leyla Durmuş Temizsoy’dan bilgi aldı, anne ve öğrencilerin oynadıkları oyunlara eşlik etti.
Teknoloji bağımlılığını önlemek istediklerini anlatan Müdür Bora Zihni, “Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak akıl oyunlarının ilçemizde yaygınlaştırılması amacıyla ilçemizdeki öğretmenlerimize yönelik olarak kurslar açtık. Halk Eğitim Müdürlüğümüzde akıl oyunları eğitici eğitmen kursu düzenledik. Bu kurslarda eğitim alan öğretmenlerimiz bu faaliyetlerini okullarında yaygınlaştırmaya başladılar. Bugün de Cumhuriyet İlkokulumuzda örnek bir çalışma yapılıyor. Öğrenciler anneleriyle birlikte oyun oynuyorlar. Öğrenciler, boş zamanlarını anneleriyle birlikte geçirirken, teknoloji bağımlılığından da kurtuluyorlar. Hepsini kutluyorum. Velilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.
Anneleriyle birlikte oyun oynayan öğrenciler de büyük mutluluk yaşadı. Öğrencilerden Ayza Aşıkoğlu, “Annemle oyun oynamayı çok seviyorum. Zeka oyunlarını da çok seviyorum. Bundan sonra zeka oyunlarını hep oynayacağım” diye konuşurken, Selda Topal da, “Çok sevdim bu oyunu. Bundan sonra hep oynayacağım. Annemle vakit geçirmeyi çok seviyorum” dedi.

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