(Özel) Balıkesir’den Çin’e uzanan başarı

İki bakanlık gastronomi turizmi için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, başarılı yazarları telefonla arayarak tebrik etti. Çin’de Türk bayrağının dalgalanmasının kendisini gururlandırdığını ifade eden Bakan Pakdemirli, kitabın farklı dillere çevrilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Pakdemirli, telefonla yaptığı konuşmada her türlü desteğe açık olduklarını belirterek, ”Çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Türkiye zenginlikleriyle bilinen bir ülke, bunları yurt dışına daha iyi anlatıyor olmamız lazım. Bu zenginlikleri bir hikayeye dönüştürüp, bu şekilde anlatıp, bu şekilde paylaşıyor olmamız lazım. Gastronomi turizmi alanında Türkiye için yerli turizm başladı ama yurt dışından insanların yemek yemek için Türkiye’ye geliyor olmaları lazım. Bu yeni dönemde çok değerli Turizm Bakanımız ile birlikte bu konularda çalışıyoruz, çalışmalarımız devam edecek. Sizin gibi değerli, bu konuya katkı vermiş insanlar bizim için çok önemli. Gastronomi kitabınız bizim için çok önemli. Bu konuda yapacağımız her şeyi yaparız. Bu konuları anlatmamız gerekiyor. Kitabın bir kopyası bana ulaştı. Bu başarıdan sonra kütüphaneden indirip o gözlükle bir inceliyor olacağım. Başarılarınızın devamını diliyorum, her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.