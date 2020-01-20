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  4. (Özel) Baltayı taşa vuran motosiklet hırsızları kamerada

(Özel) Baltayı taşa vuran motosiklet hırsızları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta motosikletle semtte dolaşan kasklı hırsızlar, park halindeki üstü örtülü olan motosikleti çalmak istedi.

(Özel) Baltayı taşa vuran motosiklet hırsızları kamerada

Beşiktaş’ta motosikletle semtte dolaşan kasklı hırsızlar, park halindeki üstü örtülü olan motosikleti çalmak istedi. Alarmın çalması sonucu hırsızlar apar topar kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Tohum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletle semtte dolaşan 2 kasklı hırsız, sokak üzerinde park halinde olan bir motosikleti fark etti. Hırsızlardan biri inerek üstü örtülü olan motosikleti çalmaya çalıştı. Örtüyü kaldırmak için birkaç kez hamle yapan şahıs, alarmın çalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Baltayı taşa vuran hırsız geldiği motosiklete binerek hızla kayıplara karıştı.
O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(Özel) Baltayı taşa vuran motosiklet hırsızları kamerada

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