(Özel) Bandırma’nın ilk ve tek kadın otobüs şoförü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslerde çalışan ilk ve tek kadın şoför olan Zülfiye Demir, vatandaşlardan hem destek görüyor hem de ilk kez görenleri şaşkına çeviriyor.

Bandırma’da şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslerde şoför olarak çalışan kentin ilk ve tek kadın otobüs şoförü Zülfiye Demir, işini severek yapmasının yanı sıra trafik kurallarına riayet etmesi ve yolcularına verdiği önemle kısa zamanda hem iş arkadaşlarından hem de vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Bandırma’nın "Şoför Nebahat’ı" Zülfiye Demir

Halk otobüsü direksiyonuna 1 yıl önce oturan Demir, belirli bir program dahilinde farklı güzergahlar üzerinde otobüs kullanıyor. Otobüse binen, durakta bekleyen veya yoldan geçen vatandaşlar Demir’i şoför koltuğunda gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yaşamış olduğu tüm zorluklara rağmen işinden memnun olduğunu söyleyen 42 yaşındaki Zülfiye Demir, "41 yıldır Bandırma’da yaşıyorum. Çalışma hayatına ilk önceleri ev işlerine giderek başladım. Sonra sağlığım müsaade etmeyince araç kullanmaya karar verdim. Kendimize ait servis araçlarında ilk olarak araç kullanmaya başladım. Sonra şehir içi ulaşım araçlarına merak saldım. Buraya gelip şirkete başvuruda bulundum" dedi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Demir, ailesinin de bu işi yapmasında kendisine destek verdiğini ifade ederek, "Evliyim, bir oğlum var nişanlı. Tabi ailem baştan bir tedirgin oldu ama sonradan gayet iyi karşıladılar. Bu işi severek yapıyorum ve elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Tüm tehlikelere karşı dikkatliyim" dedi.