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(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, 6 Eylül günü baraj gölünde kaybolan ve daha sonra cenazesine ulaşılan Eren Can isimli şahsın ölümü hakkında detaylar ortaya çıktı.

Eskişehir’de, 6 Eylül günü baraj gölünde kaybolan ve daha sonra cenazesine ulaşılan Eren Can isimli şahsın ölümü hakkında detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, gece çadırda arkadaşıyla alkol alan Can, daha sonra dışarı çıkıp yüzmek için baraj göletine girerek hayatını kaybetmiş.
Alınan bilgiye göre; 55 yaşındaki Eren Can, balık tutmak için arkadaşı ile birlikte Seyitgazi Numanoluk Mahallesi, Çatören Baraj gölü kenarına gitti. Geceyi burada kamp kurarak geçiren iki arkadaş, iddialara göre alkol aldı. Bir süre çadırda kalan Eren Can, saat 03.00 sıralarında arkadaşına yüzmek istediğini söyleyerek dışarı çıktı. Kendisinden uzun zaman haber alamayan arkadaşı, telaşlanarak dışarı çıkıp Can’ı aramaya başladı. Bu esnada jandarma ekiplerini de arayarak Eren Can hakkında kayıp ihbarı verdi.

‘İlk arama çalışmaları sonuçsuz kaldı’
Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarına başladı. Bu esnada AFAD, Eskişehir İtfaiyesi, AKUT ve Büyük Ayı Arama Kurtarma ekiplerine de durum iletildi. Bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin gönüllü dalgıçları suda kaybolan Ercan Can’ı arama-kurtarma faaliyetlerine başladı. Uzun saatler süren arama çalışmalarında dalgıçlar, görüş mesafesinin ‘sıfır’ olmasından dolayı Can’ı bulamayarak ilk çalışmalarını tamamladı.

‘JÖAK olay yerine intikal etti’
Gönüllü dalgıçların yoğun çabayla aradığı Eren Can bulunamayınca, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama/ Kurtarma Timi (JÖAK) aynı gün Ankara’dan saat 17.00 sıralarında bölgeye geldi. Keşif faaliyetlerine başlayan JÖAK timi tarafından Humminbird yanal taramalı su altı sonarı ile kayıp şahsın yeri tespit edilerek bulunduğu nokta işaretlendi. Daha sonra ROW (Remote Operated Wehicle) uzaktan kumandalı sualtı robotunun yardımıyla da kayıp şahıs kıyıdan 100 metre açıkta, 15 metre derinlikte bulunduğu belirlendi. Dairevi arama metodu ile görüşün olmadığı şartlarda 30 dakika içinde cenaze bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin incelemesinde kıyıya çıkarılan Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ardından Eren Can’ın cenazesi otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı
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