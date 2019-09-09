(Özel) Barajda boğulan şahsın ölümündeki detay ortaya çıktı

Eskişehir’de, 6 Eylül günü baraj gölünde kaybolan ve daha sonra cenazesine ulaşılan Eren Can isimli şahsın ölümü hakkında detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, gece çadırda arkadaşıyla alkol alan Can, daha sonra dışarı çıkıp yüzmek için baraj göletine girerek hayatını kaybetmiş.

Alınan bilgiye göre; 55 yaşındaki Eren Can, balık tutmak için arkadaşı ile birlikte Seyitgazi Numanoluk Mahallesi, Çatören Baraj gölü kenarına gitti. Geceyi burada kamp kurarak geçiren iki arkadaş, iddialara göre alkol aldı. Bir süre çadırda kalan Eren Can, saat 03.00 sıralarında arkadaşına yüzmek istediğini söyleyerek dışarı çıktı. Kendisinden uzun zaman haber alamayan arkadaşı, telaşlanarak dışarı çıkıp Can’ı aramaya başladı. Bu esnada jandarma ekiplerini de arayarak Eren Can hakkında kayıp ihbarı verdi.

‘İlk arama çalışmaları sonuçsuz kaldı’

Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarına başladı. Bu esnada AFAD, Eskişehir İtfaiyesi, AKUT ve Büyük Ayı Arama Kurtarma ekiplerine de durum iletildi. Bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin gönüllü dalgıçları suda kaybolan Ercan Can’ı arama-kurtarma faaliyetlerine başladı. Uzun saatler süren arama çalışmalarında dalgıçlar, görüş mesafesinin ‘sıfır’ olmasından dolayı Can’ı bulamayarak ilk çalışmalarını tamamladı.