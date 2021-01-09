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(Özel) Barışmak için gitti, arkadaşını vurdu

09.01.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de bir şahıs, askere gidecek arkadaşı ile barışmak için yanına gitti.

Kağıthane’de bir şahıs, askere gidecek arkadaşı ile barışmak için yanına gitti. Yaşanan tartışmada panikleyen şahıs, tabancasını çıkararak arkadaşını vurdu. Saldırı anları kameralara yansırken, olaydan sonra kaçan saldırgan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Örnektepe Meydanına gelen Deniz İ, bir 15 gün sonra askere gidecek olan arkadaşı İbrahim Uysal ile aralarındaki husumeti bitirmek ve barışmak istedi. Uysal ile konuşmak ve helalleşmek isteyen Deniz İ, arkadaşının yanına yaklaştı. Ancak Uysal, İ’yi iterek cebinden de metal bir cisim çıkarttı. Bunun üzerine panikleyen Deniz İ. asker eğlencesi için yanında bulundurduğu tabancasını çekerek Uysal’a ateş açtı. Saldırgan ardından koşarak kayıplara karışırken, Uysal ise ayağından yaralandı. Yaşanan saldırı olayı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Helallik istediği arkadaşını vurdu
Yaralı Uysal ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yaralının ifadesine başvuran Kağıthane polisi, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kameralara saatlerce izleyen polis, eşkalini belirlediği şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

Kağıthane polisi kısa sürede yakaladı
Emniyette, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" suçundan kaydı bulunan Deniz İ, ertesi gün saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi’ndeki evinde olayda kullandığı tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan şüpheli Deniz İ’ye, kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

“Korkutmak için çıkarttım, panikle sıktım”
Şahıs ifadesinde, İbrahim Uysal’ı mahalleden tanıdığını daha önceden aralarında husumet olduğunu ve bu yüzden kendisini darp ettiğini ancak şikayette bulunmadığını söyledi. Şahıs olayın olduğu gün Uysal’ın Örnektepe Meydanda 4-5 kişiyle oturduğunu gördüğünü, 15 gün sonra askere gideceği için kendisinden helallik almak için yanına yaklaştığını, konuşmak istediği esnada kendisini ittiğini daha sonra cebinden metal bir cisim çıkardığını görmesi üzerine asker eğlencesi için bulundurduğu silahını korkutma amacıyla çıkardığını ancak panik yaparak silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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