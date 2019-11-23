HABER

(Özel) Bariyerlerde askıda kalan otomobilden düşme tehlikesine rağmen inmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 09:21 | Son Güncelleme

Bakırköy’de bir kadın sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp askıda kaldı.

Bakırköy’de bir kadın sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp askıda kaldı. Aracın alt yola düşme tehlikesine rağmen inmeyen sürücüyü polis ekipleri indirmekte güçlük çekerken sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Bakırköy Eski Havaalanı Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp askıda kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Askıda kalan aracından inmeyerek polisi bekledi
Kadın sürücü, Bariyerlere çarptıktan sonra askıda kalan aracının alt yola düşme tehlikesine rağmen inmedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, aracından inmekte direnen kadın sürücüyü ikna ederek aşağıya indirdi.
Sürücü 2,13 promil alkollü çıktı
Polis ekipleri tarafından ikna edilerek aracından indirilen kadın, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Daha sonra polis ekipleri kadın sürücüye alkolmetre üfletmek istedi. Alkolmetreyi 5’inci denemede üfleyen kadın sürücü, 2,13 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
İstanbul Havalimanı temizliğinde robot dönemiİstanbul Havalimanı temizliğinde robot dönemi
Kardeş kavgası kavgası kanlı bittiKardeş kavgası kavgası kanlı bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukluk arkadaşını sokak ortasında öldürmüştü! "Eşim hakkında ileri geri konuştu"

Sokak ortasında öldürmüştü! 'Eşim hakkında ileri geri konuştu'

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Son dakika Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Herkes bilsin!

Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın babası mahkeme kararı sonrası konuştu

Baba Kiraz: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmadı

Son dakika Ege'de peş peşe deprem (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Ege'de peş peşe deprem!

Eğlenmek için çıktıkları gece kabusa döndü!

Eğlenmek için çıktıkları gece kabusa döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.