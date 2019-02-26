(Özel) Bariyerlere çarparak takla atan otomobil 70 metre böyle sürüklendi

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmeye başladı. Metrelerce sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden burnu bile kanamadan çıkarıldı. Kaza anı iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı gittiği iddia edilen Mehmet İ.’nin kullandığı 16 R 1022 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, başka bir otomobile çarptıktan sonra havalanarak takla attı. Tavanının üzerinde yaklaşık 70 metre sürüklenirken, yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan sürücü.... yoldan geçen diğer sürücülerin ve çevrede bulunan diğer vatandaşların yardımıyla burnu bile kanamadan araçtan çıkarıldı. Sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bariyerlere çarptıktan sonra aracına çarptığını ve daha sonra havalanarak takla attığını söyleyen sürücü Muzaffer A., "Arkamdan süratli bir şekilde gelerek önce bariyerlere, daha sonra benim aracıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak, yaklaşık 70 metre sürüklendi" diye konuştu.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra havalanarak takla attığı ve otomobilin tavanı üzerinde metrelerce sürüklendiği görülüyor.