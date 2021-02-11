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  4. (Özel) Başakşehir’de minibüste sosyal mesafesiz yolcu taşımacılığı pes dedirtti

(Özel) Başakşehir’de minibüste sosyal mesafesiz yolcu taşımacılığı pes dedirtti

11.02.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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(Özel) Başakşehir’de minibüste sosyal mesafesiz yolcu taşımacılığı pes dedirtti

Korona virüs ile mücadele kapsamında mutasyonlu virüslere karşı uyarılar peş peşe gelirken, Başakşehir’de bir minibüsün sosyal mesafesiz şekilde kapıları açık dışarda yolcu taşıdığı görüntüler izleyenlere pes dedirtti.Korona virüs salgını başından bu yana maske, temizlik ve mesafe kuralları yetkililer tarafından sık sık hatırlatılıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında mutasyonlu virüslere karşı uyarılar peş peşe gelirken, Başakşehir’de bir minibüsün sosyal mesafesiz şekilde kapıları açık dışarda yolcu taşıdığı görüntüler izleyenlere pes dedirtti.
Korona virüs salgını başından bu yana maske, temizlik ve mesafe kuralları yetkililer tarafından sık sık hatırlatılıyor. Toplu taşıma araçlarında da mesafe kurallarına uyulması gerektiği söylenirken, Başakşehir’den İkitelli istikametine giden bir minibüsteki mesafesiz yolcu taşımacılığı bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerde, minibüsün fazla yolcudan dolayı açık kapılı şekilde yolda hızla seyrettiği ve bir yolcunun ise dışarıya sarktığı görülüyor.

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