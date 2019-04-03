HABER

(Özel) Başakşehir’de tırnakçılık yöntemiyle dişçiyi dolandıran kadınlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Başakşehir’de tırnakçılık yöntemi ile dişçiyi dolandıran kadınlar kameralara yakalandı.Olay,25 Mart Pazartesi günü Başakşehir’de bulunan bir diş kliniğinde meydana geldi.

Başakşehir’de tırnakçılık yöntemi ile dişçiyi dolandıran kadınlar kameralara yakalandı.
Olay,25 Mart Pazartesi günü Başakşehir’de bulunan bir diş kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15.30 sıralarında iki kadın tedavi olmak için dişçiye geldi. Kadınlardan biri, kasada bulunan görevlilere 200 TL verdi. Görevliler, tedavi ücretini alıp para üstü olan 170 TL’yi geri verdi. Tam o sırada kadın tırnakçılık yöntemi ile 100 TL’yi el altından alarak sakladı. Daha sonra da görevlilerden 100 TL daha alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu kadarına da pes artık dedirten o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

PARTNER'Oğlum ben Acun değilim''Oğlum ben Acun değilim'
Mamut Art Project bugün açılıyorMamut Art Project bugün açılıyor
Bursa’da FETÖ operasyonu: 1’i mahrem imam 24 kişi gözaltındaBursa’da FETÖ operasyonu: 1’i mahrem imam 24 kişi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.