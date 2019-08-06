HABER

(Özel) Başarabilmek için ölümü göze alıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

Off-Road Türkiye Grubu üyeleri, ATV motosikletlerle engebeli parkurları aşmaya çalışırken izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Off-Road Türkiye Grubu üyeleri, ATV motosikletlerle engebeli parkurları aşmaya çalışırken izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Rampaya tırmanan ATV devrilirken, sürücü motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
ATV motosikletleriyle yarışlara hazırlanan sürücülerin cesareti görenleri şaşırtıyor. Seyredenlerin yüreklerini ağzına getiren sürücüler, yaptıkları hazırlık çalışmalarında da heyecanlarını üst seviyede tutuyor. İstanbul’un Şile sahil şeridi boyunca ilerleyen Off-Road Türkiye Grubu üyeleri, gördükleri engebeleri aşmak için büyük çaba sarf ediyor.
Zorlu parkurları hazırlık safhasında defalarca aşan yarışmacıların ölümle burun buran gelmeleri ‘bu kadarına da pes’ dedirtiyor. Hazırlık çalışmasında yol kenarında bulunan kum tepesini aşmaya çalışan sporculardan ilk 3’ü geçmeyi başarırken, sona kalanı ise bir çok denemesinde başarılı olamıyor. Geçmek için hırs yapan sporcu, her seferinde başarısız olmasının yanı sıra ölüm tehlikesi de atlatıyor.
Kum yamacına geldiğinde daha çok hızlanması gereken sporcu, yavaşladığı için ATV’yi deviriyor. Yuvarlanan ATV’nin altında kalmaktan arkadaşlarının yardımı ile kurtulan sporcu, bir sonraki denemesinde de büyük tehlike atlatıyor. Ağzı yüzü kum dolan sporcu, yara almadan kazayı atlatınca arkadaşları gülme krizine girdi.

PARTNER Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız
Kurban satıcılarının arefe günü umuduKurban satıcılarının arefe günü umudu
Derelerden tutup, yol kenarında satıyorlarDerelerden tutup, yol kenarında satıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

G.Saray anlaşmayı açıkladı

G.Saray anlaşmayı açıkladı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs sürücüsü dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

Rize'de heyelan! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Rize'de heyelan gölet oluşturdu!

Kuzey Irak'a operasyon! 7 terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Günlük burç yorumları 6 Ağustos Salı - Ay, Plüton ve Merkür ile sert temasta!

Ay, Plüton ve Merkür ile sert temasta!

Son dakika İzmir'de FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İzmir'de sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

İzmir'de sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.