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(Özel) Basın Ekspres yolunda dehşete düşüren kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Bahçelievler Basın Ekspres yolunda yolcu indiren minibüse, arkadan gelen otomobil çarptı.

Bahçelievler Basın Ekspres yolunda yolcu indiren minibüse, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada kucağında 1.5 yaşındaki çocuğu olan kadın, yola fırlayarak bariyerlerin arkasına düştü. Kazada kadın yaralanırken, çocuğu ise yara almadı.
Kaza dün akşam saatlerinde Basın Ekspres yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 M 2575 plakalı minibüs yolda yolcu indirdi. Yolcuyu indirdikten sonra kapıları kapatıp hareket etmeye çalışan minibüse bu sırada arkadan hızla gelen 06 CCM 939 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün içerisinde bulunan yolcular savrulmaya başladı. Bu sırada çarpmanın etkisiyle minibüsün açılan kapısından kucağında 1,5 yaşında çocuğu olan H.N. isimli bir kadın yola fırladı. Bariyerlerin arasına düşen kadın ağır yaralanırken, olay sırasında minibüs içerisinde düşen minik çocuk ise yara almadı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Minibüs içerisinde bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer vatandaşlar hemen bariyerlerin arasına düşen kadının ve çocuğun yardımına koştu. Vatandaşlar kadına yardım ederken olay yerinde bulunan bir kadın ise korkan ve ağlayan çocuğu sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti. Talihsiz kadın ve çocuğu ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yolcuyu indirdikten sonra kapıları kapattığını ve kazanın yaşandığını belirten minibüs şoförü ise, “Kapı açık değildi yolcu indirdim bayan buradan düştü. Baksanıza minibüs ne hale geldi. Paralar savruldu aracın haline bakın” diye konuştu.

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