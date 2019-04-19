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(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçe Belediyesi’nde birim müdürlerinin hizmetinde bulunan makam araçları, yaşlı ve engellilerin hizmetine sunuldu.Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, önce kendi makam aracında tasarrufa giderek, mevcut makam aracını şehir içi trafiğinde daha uygun yakıt sarfiyatı olan bir modelle değiştirdi.

Bursa’nın Yıldırım ilçe Belediyesi’nde birim müdürlerinin hizmetinde bulunan makam araçları, yaşlı ve engellilerin hizmetine sunuldu.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, önce kendi makam aracında tasarrufa giderek, mevcut makam aracını şehir içi trafiğinde daha uygun yakıt sarfiyatı olan bir modelle değiştirdi. Daha sonra ise birim müdürlerine tahsis edilen makam araçları toplatıldı. Yeni yönetim anlayışının merkezinde tasarruf ve sosyal yardımlaşmanın yer alacağını vurgulayan Başkan Yılmaz’ın talimatıyla, birim müdürlerinden toplatılan araçlar, ilçedeki engelli ve yaşlı vatandaşların hizmetine sunuldu.
Engelsiz hizmet
Yıldırım Belediyesi’nde yaşlı, engelli, şehit yakını ve gaziler ile yetimler başta olmak üzere dezavantajlı bireylerin her zaman hizmet öncelikli olduklarını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediyemize herhangi bir işlem yapmak için gelen hemşehrilerimizden yaşlı ve engelli olanlara, minnet borcumuz bulunan gazilerimize ve şehit yakınlarına hizmet binamıza adım attıkları andan itibaren, işlemlerini tamamlayana kadar görevli bir arkadaşımız refakat ederek, onlara mihmandarlık yapıyor ve işlerini yapmaları konularında yardımcı oluyor. Belediyede işlerini tamamlayan yaşlı ve engellilerimiz ile birlikte şehit yakını ve gazilerimizi kendilerine tahsis edilen araçlar ile evlerine kadar götürüyoruz. İlk günden beri her zaman bizlerin emanetçi olduğunu, makamların gerçek sahibinin milletimiz olduğunu vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti

(Özel) Başkan makam araçlarını topladı, yaşlı, engelli ve şehit yakınlarına tahsis etti
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