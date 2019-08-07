(Özel) Başkentin Sümela’sı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Tarihi zenginlikleriyle tüm dünyanın ilgisini çeken Sümela Manastırı’ndan daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Alicin Manastırı, Başkentin yanı başında turizme kazandırılmayı bekliyor. Sümela Manastırı’na benzerliğiyle dikkat çeken tarihi manastır, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Anadolu’nun keşfedilmemiş tarihi hazinelerinden olan Ankara Kızılcahamam’da bulunan Alicin Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sümela Manastırı’ndan daha eski bir manastır olduğu düşünülen Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Alicin Manastırı görenleri hayran bırakıyor. Alicin Kanyonu’nda yer alan manastır, Trabzon’daki Sümela Manastırı’na benzerliğiyle göze çarpıyor.

Sınırları içerisinde birçok tarihi eseri barındıran Ankara’nın bir tarihi dokusu da Kızılcahamam’da ortaya çıktı. Ankara’yı turizm açısından daha ileriye taşıması beklenen Alicin Manastırı’nın kapsamlı bir restorasyona ihtiyacı var. Dik bir yamaç üzerine inşa edilen Alicin Manastırı’nın geçmişi hakkında net bilgiler bulunmuyor olması bu manastırı daha da gizemli kılıyor. Yöre halkı tarafından anlatılan rivayete göre, zamanında keşişler bu manastırda gizlenerek ibadet ediyordu. Define avcılarının da yıllar boyu hedefinde olan tarihi manastır, bugün yok olma tehlikesi altında.

Ancak tırmanarak ulaşılabilen Alicin Manastırı, yolu kanyondan geçen herkesin ilgisini çekiyor.

"Sit alanı olarak ilan edildi, ancak turizme de kazandırılması gerekiyor"

Yıllar önce Alicin Manastırı ile ilgili araştırmalar yapan Şehir Tarihçisi Abdülkerim Erdoğan, tarihi manastıra ilişkin, "Yapının içerisinde yapının yapılış amacıyla ilgili bilgi verecek bir ize rastlanılmadı. Tam karşısında Asarkale var. Çeltikçi Asarkale SİT alanı olarak ilan edildi ama, turizme de kazandırılması gerekiyor. Halk arasında manastır deniliyor. Moloz taşla yapılmış bir yapı. Kayanın insan eliyle bir kısmı oyularak yapılmış. 3 kat pencereli bir yapı. Manastır mı yoksa sığınma yeri mi karakol mu tam bilinmiyor. Yapının içinde bize yapının yapılış amacıyla ilgili bilgi verecek bir ize rastlanmadı. Tam karşısında Çeltikçi Asarkale var. Yaklaşık 10 dönüm bir alanı kaplıyor. 2 buçuk metreden fazla genişlikte sur duvarları var. Oldukça önemli bir kale. Gerek Alicin Manastırı gerekse Asarkale Bizans dönemine ait. Kirmir Çayı Vadisi ve bu çaya karışan vadi yamaçlarında çok sayıda antik dönemde yapılmış yapılar mevcut. Bu yapıların envanter çalışması yapılması gerekiyor. Sit alanı olarak ilan edildi, ancak turizme de kazandırılması gerekiyor. Doğa, kültür turizmini birleştirip saklı Ankara’yı bilinen Ankara haline getirmek gerekir. Çalışmalarım daha ziyade Ankara’nın saklı güzellikleri. Selçuklu ve Osmanlı yapıları dahil İnşallah vesile oluruz. Ankara’nın tanıtımına. Alicin Manastırına yakın Mahkemeağacin kaya yerleşmeleri var var doğal peribacalarımız var... Abacı Peri bacaları. Kilise mağaralar var. Ankara oldukça yeşiliyle suyuyla zengin ve saklı" dedi.