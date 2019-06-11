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(Özel) Bayram tatilinde ciğerimiz yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 09:24 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ormanlardaki yangın haberleri de peşpeşe gelmeye başladı.

(Özel) Bayram tatilinde ciğerimiz yandı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ormanlardaki yangın haberleri de peşpeşe gelmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) resmi verilerine göre, 9 günlük ramazan bayramı tatili boyunca ülke genelinde 65 ayrı orman yangını çıktı. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdâhale ettiği yangınlarda yüzlerce hektarlık ormanlık alan zarar gördü..
Havaların ısınmasıyla birlikte yaz tatilinin ilk günlerinde ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre, 9 günlük ramazan bayramı tatilinin ilk günü olan 1 Haziran ile son günü olan 9 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde 65 ayrı orman yangını vakası yaşandı. Verilere göre, bayram boyunca Denizli’den Muğla’ya, Adana’dan Antalya’ya, Bursa’dan İzmir’e, Bilecik’ten Zonguldak’a onlarca ilde 65 ayrı orman yangını vakası yaşandı. Arozöz ve dozerlerin karadan helikopterlerin de havadan müdâhale ettiği yangınlarda yüzlerce hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Sadece 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca Balıkesir’den Ankara’ya, Artvin’den Burdur’a kadar birçok şehirde 23 ayrı orman yangını vukû buldu. Orman yangınlarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu duyuran Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle mesire alanlarına akın eden vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Alo 177’nin 24 saat boyunca hizmet verdiğini hatırlatan yetkililer, bilhassa yere söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinin büyük felaketlere sebebiyet verebileceğini vurguladı.

(Özel) Bayram tatilinde ciğerimiz yandı

(Özel) Bayram tatilinde ciğerimiz yandı

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