HABER

(Özel) Bayram tatilinde İstanbulluların akın ettiği Anadolu Kavağı’na havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

Beykoz’daki Anadolu Kavağı, bayram tatilinde vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu.

Beykoz’daki Anadolu Kavağı, bayram tatilinde vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gerek doğası gerekse tarihi yapılarıyla zengin bir atmosfere sahip olan Anadolu Kavağı’na adeta akın etti. Anadolu Kavağı’nda bulunan Yoros Kalesi ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.
Eşsiz boğaz manzarasına sahip olan ve yüzyıllar öncesinden kalma çeşme, cami ve kale gibi yapıları bölgesinde bulunduran Anadolu Kavağı, bayram tatilinde vatandaşların uğrak yeri oldu. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Anadolu Kavağı’na gelerek hem boğaz manzarasına karşı doğa gezileri yaptı, hem de 1593 yılına ait Midilli Ali Reis Camii, 18. yüzyıldan kalma Cevriye Hatun Çeşmesi ve Bizans döneminden kalma Yoros Kalesi gibi tarihi yapıları da yerinde görme imkanı buldu. Ayrıca vatandaşlar, yöreye has krep, midye tava ve çeşitli deniz ürünlerini yiyip, birbirinden farklı dükkanlardan da dilediklerince alışveriş yaptı.
Boğaz manzarası karşısında bulunan Yoros Kalesi’ni gezen bir vatandaş, “Gayet güzel, ağaçlık, gayet ferah. Havadar. Köprüye de nazır. Yer güzel, gelinmesi lazım. Gerek tarihi gerek havasıyla güzel bir yer” dedi.

600 yıllık Tarihi Midilli Ali Reis Çınarı yeniden dikildi
Anadolu Kavağı’nda bulunan 600 yıllık Tarihi Midilli Ali Reis çınarı, 2017 yılında yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle, vatandaşların namazda olduğu bir vakitte Midilli Ali Reis Camii’nin üzerine yıkılmıştı. Duruma el atan Beykoz Belediyesi, 224 santimetre çapında ve 30 metre boyunda olan ağaçta kök besleme, budama ve kaldırma çalışmaları yaptı. Ağaç, yerine oturtulmadan önce ise kazı işlemiyle mevcut yerinden daha öne kaydırılarak ve alt kısmı 4 kamyon toprakla desteklenmiş ve hendek açılarak oturtma işlemi yapılmıştı. Normal şartlarda yeşermesi zor olan ağaç, bu çalışmalar sonucunda yeniden yeşermeye başladı.
Tarihi ağaç hakkında konuşan bir vatandaş, “Bu ağacın yıkılmasıyla camimiz yıkıldı. Restorasyonuna başladılar. Aşağı yukarı 2 sene sürecek ve güzel bir cami çıkacak ortaya. Güzel olacak camimiz. Çok eski bir çınarımız var, devasa bir ağaçtı bu. Yer değişti ağaç ve tuttu” dedi.

Fatma Hatun çeşmesi hayat buldu
Beykoz Belediyesi, Anadolu Kavağı’ndaki tarihi yapılardan biri olan Fatma Hatun Çeşmesi’nde de restorasyon çalışmaları yürüttü. Yüzyıllar öncesinden kalma çeşme, restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.
Çeşmenin tarihinden bahseden bir vatandaş, “Bu çeşme 1138 tarihinde yapılmış eski Kur’an yazısına göre. Burada kuyu var yanında. Kuyudan su doldururlardı sudan içerlerdi. 1984 senesinde kanalları değişince atık su karıştı ve iptal ettiler. Fatma Hatun adlı bir kadın tarafından yaptırılmış” diye konuştu.
Beykozluların akın ettiği Anadolu Kavağı’ndaki Yoros Kalesi ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Çeşme'de zabıtadan gıda maddesi satılan iş yerlerinde denetlemeÇeşme'de zabıtadan gıda maddesi satılan iş yerlerinde denetleme
Chelsea takımı İstanbul’daChelsea takımı İstanbul’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Korkunç bilanço belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Korkunç bilanço belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

E-5'te kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Son dakika! Metina'ya hava harekatı

Bakanlık az önce duyurdu! Bomba yağdı

Akçay araç girişlerine kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı

İzmir'de şaşkına çeviren olay! Helikopterler denizden su taşırken almış

Şaşkına çeviren olay! Helikopterler denizden su taşırken almış

AK Partili Bülent Turan'dan Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.