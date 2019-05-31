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(Özel) Bayramdaki trafik canavarına çocuklarla karneli önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, “Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum” kampanyası çerçevesinde araçların içindeki çocuklara sürücü karnesi dağıttı.

(Özel) Bayramdaki trafik canavarına çocuklarla karneli önlem

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, “Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum” kampanyası çerçevesinde araçların içindeki çocuklara sürücü karnesi dağıttı. Çocuklar araç kullanan ebeveynlerin yolculuk esnasındaki hatalarını bu karneye işleyecek.
Her bayram yollar kan gölüne dönerken, trafik canavarının hızını kesmek isteyen Emniyet Genel Müdürlüğü çocuklarla birlikte bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 31 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatil dönemi süresince çocuklara yönelik İçişleri Bakanlığınca “Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum” sloganıyla başlatılan proje kapsamında en başarılı 100 karneyi dolduran çocuk, bisikletle ödüllendirilecek. Trafikte çocukların araç kullanan ebeveynlerinin yaptığı hataları bu karneye işleyecek.
Düzenledikleri karnenin fotoğrafını çekecek olan çocuklar ‘trafikkarnem’ hastagi ile twitter üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek paylaşım yapacak. Bu paylaşımların arasından en beğenilen 100 karneye bisiklet hediye edilecek.

Sürücüler projeden memnun
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürü Şükrü Solak, kampanya hakkında bilgi verdi. Geçen yıl ‘Hatalı sürücüye kırmızı düdük’ ve ‘Bu yolda hep birlikteyiz’ kampanyalarının yapıldığını hatırlatan Solak, “2019 ‘Yaya öncelikli trafik’ yılı ilân edildi ve kampanyalar başlatıldı. Bu Ramazan Bayramı’nda da ‘Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum” projemiz var. Sürücü seyahat karnesinde çocuklarımız adını soyadını, yaşadığı yeri, arabayı kimin kullandığını ve plakasını yazıyor. Daha sonra sürücü yayalara yol verdi mi, emniyet kemeri takılı mı, hız kurallarına uyuyor mu, trafik ışıklarına uyuyor mu diye çizelgeler var. Araç içinde çocuklarımız aracın sürücüleri anne- babalarına notlar veriyor. Sürücü hakkındaki görüşlerini yazıyorlar.Karneyi dolduran çocuk ve sürücü imzalıyor. Daha sonra bu karnenin fotoğrafını çekip ‘trafikkarnem’ hastagi ile ‘trafikegm’ adresine twitter üzerinden gönderiyor. En çok takdir alan 100 karneye birer bisiklet verilmiş olacak. Hem çocuklarımızı sevindirmiş, hem de çocukların vasıtasıyla anne babaların sürüş esnasında kurallara daha çok uymalarını sağlayacağız. Trafik uygulaması yaptığımız her noktada durduğumuz araçlarda çocuklar varsa bu karneyi dağıtacağız” dedi.
Trafikte durdurulan araçlardaki çocukların aileleri bu uygulama ile birlikte daha dikkatli olacaklarını ve çocuklarının trafik şuuru kazanacağını dile getirdiler.

(Özel) Bayramdaki trafik canavarına çocuklarla karneli önlem

(Özel) Bayramdaki trafik canavarına çocuklarla karneli önlem

(Özel) Bayramdaki trafik canavarına çocuklarla karneli önlem

(Özel) Bayramdaki trafik canavarına çocuklarla karneli önlem

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