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  4. (ÖZEL) Bayrampaşa’da soğukkanlı bilgisayar hırsızı kamerada

(ÖZEL) Bayrampaşa’da soğukkanlı bilgisayar hırsızı kamerada

23.12.2020 09:20 | Son Güncelleme:
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Bayrampaşa’da daha önce 50 bin liralık oto lastiği çalınan dükkandan bu sefer dizüstü bilgisayarı çalındı.

Bayrampaşa’da daha önce 50 bin liralık oto lastiği çalınan dükkandan bu sefer dizüstü bilgisayarı çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedilirken, dükkan sahibi Gökhan Duran, duruma isyan etti.
Olay, Altıntepsi Mahallesi’nde bulunan bir oto lastikcide saat 20:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Gökhan Duran dükkandan ayrılarak depoya gitti. Dükkan çalışanlarından Yıldırım Öztürk ise temizlik yapmak için servis bölümüne geçti. Dükkanın boş kalmasını fırsat bilen şüpheli şahıs içeri girerek çalışma masası üzerindeki dizüstü bilgisayarı çaldı. 4 bin TL değerindeki bilgisayarı alarak dükkandan çıkan şüpheli soğukkanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlık anı kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahıs dükkanın boş olduğunu görerek içeri giriyor. Çalışma masasının önünde duran bilgisayarı ceketin altına koyarak dışarı çıkıyor. Dükkan çalışanı Yıldırım Öztürk’ün önünden geçerek kayıplara karışıyor.
“Rahatlıkla bilgisayarı alıp götürüyor”
Depoya gittiği sırada hırsızlığın yaşandığı dile getiren dükkan sahibi Gökhan Duran, “Ustayla beraber depoya gittim. Diğer arkadaşımız da temizlik yapmak için servis bölümüne gitti. Hırsız içeri geliyor. Rahatlıkla bilgisayarı alıp götürüyor. 2 ay önce de soygun olmuştu. Hala bulunmadı. Buraya dadandılar. Kendi yerleriymiş gibi girip çıkıyorlar. Acilen bulunmalarını istiyorum” diye konuştu.

“Daha öncesinde 50 bin liralık lastiğimi çaldılar”
2 ay önce de hırsızlık olayı yaşandığını dile getiren Duran, “Daha öncesinde 50 bin liralık lastiğimi çaldılar. En sonda da masaüstündeki bilgisayarımı şarjını çıkarak götürüyor. En son ki hırsızlıkta ortalama 3-4 saniye içerisinde gerçekleşiyor. Diğer olayı da 83 saniyede 5 kişi gönül rahatlığıyla gerçekleştiriyor. Başka insanlar da mağdur olmasın” ifadelerini kullandı.
Çalınan dizüstü bilgisayarda on yıl birikmiş emeği olduğunu aktaran Duran, “Müşterilerin telefon numaraları bilgileri vardı. İşletme yerini değiştirsem bile insanlara bilgi verebilmek için oradan ulaşmam gerekiyor. Bütün bilgilerimi aldı ve gitti” dedi.
“Önümden geçtiğini gördüm”
Hırsızlığın yaşandığı esnada temizlik yapan dükkan çalışanı Yıldırım Öztürk, “Tuvalette temizlik yapıyordum. Malzemeleri hazırlıyordum. Arkam dönüktü. Çıktım. Önümden geçti. Önümden geçtiğini gördüm. İçeriye gittim. Baktım. Bilgisayar yoktu. O tarafa baktığımızda adam da yoktu” şeklinde konuştu.

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