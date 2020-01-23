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  4. Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisi 6'ıncı kez İBB Meclisi'ne geldi

Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisi 6'ıncı kez İBB Meclisi'ne geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan, 13 yıldır imar izni almaya çalıştığı Bayrampaşa'daki arsası nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Drone ile havadan görüntülenen 5 bin 283 metrekarelik arazi, 6'ınci kez İBB Meclisi'ne geldi. Konuyla ilgili konuşan bölge halkı ise arsanın yeşil alan olarak düzenlenmesini istedi.

Tarkan ve ablası Handan Menekşe’nin sahibi olduğu şirket, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi’nde bir arazi satın aldı. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nin kuzeyinde ve cadde kenarında bulunan 5 bin 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için daha önce 5 kez İBB’ye başvuruda bulunuldu. Akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan başvurular daha önce belediye tarafından reddedilen Tarkan, vazgeçmeyerek yeniden başvuru yaptı. 8 Şubat 2019 tarihinde İBB’ye başvuran Tarkan’ın imar dosyası Meclis gündemine yaklaşık 11 ay sonra geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun uygun görmeyip raporunu bu yönde hazırladığı imar değişikliği teklifi, oylama sırası geldiğinde İmar Komisyonu tarafından geri çekildi.

Bayrampaşa’da yaşayan vatandaşlar ise arsanın yeşil alan olarak değerlendirilmesini istediklerini söyledi.

(Özel) Bayrampaşa’ya Tarkan hançeri

Bayrampaşa’da esnaflık yapan İslam İslamoğlu” O arsanın Tarkan’a ait olduğunu duydum. Bölgede uzun zamandır esnaflık yapıyorum o arsanın hep boş olduğunu biliyorum. Eskiden daha büyük bir araziydi orası sonra yol yapıldı” şeklinde konuştu.

“ARSA BOŞ OLDUĞU İÇİN GELEN GİDEN BELLİ OLMUYOR”

“ARSA BOŞ OLDUĞU İÇİN GELEN GİDEN BELLİ OLMUYOR”
Tarkan’ın arsasının uzun süredir mahkemelik olduğunu vurgulayan Cavit Sütoğlu, “Arsa Tarkan’a aitmiş yıllardan beridir arsa mahkemelik olduğunu biliyorum. Arsa boş olduğu için gelen giden belli olmuyor. Biz kendi çabamızla araba girişi olmasın diye ön kısmını kapattık. Arabayla gelip alkol alıyorlardı, komşular rahatsız oluyordu. Buraya ne yapılırsa yapılsın bir an önce karara bağlanması çevrede oturanlar için iyi olur” dedi.

“ORAYA YEŞİL ALANLI, HAVUZLU BİR ÇAY BAHÇESİ İYİ OLUR”

“ORAYA YEŞİL ALANLI, HAVUZLU BİR ÇAY BAHÇESİ İYİ OLUR”
Kerem Atılgan, “Arsanın sanatçı Tarkan’a ait olduğunu duyuyorum hep. Ona ait olduğunu biliyordum ama sorun olduğunu bilmiyordum, haberlerden öğrendim. Ben burada esnaf olarak oraya yeşil alanlı, havuzlu bir çay bahçesi olması daha iyi olur diye düşünüyorum. Önümüz kapanmasın zaten binalar ile doldu her tarafımız” diye sözlerini tamamladı.

“AYRICALIK TALEBİM OLMAMIŞTIR”

“AYRICALIK TALEBİM OLMAMIŞTIR”
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan ise , hakkında yapılan ithamların kendisini üzdüğünü söyledi. Kimseden rant beklentisi ya da ayrıcalık talebinde bulunmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, 13 yıldır hukuksal yollarla haklarını aradığının altını çizdi. İşte Tarkan'ın hesabından yaptığı o açıklama:
“Son günlerde gerek yazılı basında, gerek sosyal medyada hakkımda yapılan haksız ithamlar beni son derece üzmüştür. Söz konusu arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim yada ayrıcalık talebim olmamıştır. Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir.” (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa arsa tarkan

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