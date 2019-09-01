(Özel) Bebek bekleyen genç adam, geçirdiği kazanın ardından ölüm kalım mücadelesi veriyor

Bursa’da işinden evine giderken motosikletiyle karşı yönden gelen araçla çarpışan genç adam, doğacak çocuğunu göremeden yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor.

İznik ilçesinde esnaflık yapan 26 yaşındaki Samet Saka, çevre yolunda motosikletiyle karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce öteye fırlayan genç adam hemen İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Saka’nın burada yapılan muayenesinde bacağında 3 kırık tespit edildi.

Buradan Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Saka, 6 saat süreyle ameliyat geçirdi. Ameliyattan çıktıktan sonra saatlerce ailesiyle konuşan genç adam, bir anda fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. 4 gün çocuklarından haber alamayan aile; çocuklarının komaya girmesinde doktor ihmali olduğunu düşünmeye başladı. Hastaneden yapılan açıklamada ise, kırık ameliyatlarından sonra zaman zaman beyne emboli atılabildiği, bundan dolayı genç adamın yoğun bakıma girdiği bildirildi. Gün geçtikçe iyileşen Saka, şimdi yoğun bakımdan çıkacağı ve doğacak çocuğunu göreceği günü iple çekiyor.

Kemik iliğindeki yağlar emboliye yol açabiliyor

Uzmanlar şu açıklamayı yapıyor: Yağ embolisi, uzun kemik kırıklarından sonra görülebilen bir durumdur. Kemik iliğinde bulunan yağlar, kırık sonrası dolaşıma geçerek akciğerlere ulaşıp solunum sıkıntısına neden olabilir. Bazı durumlarda yağ, akciğeri de aşarak beyne ve diğer iç organlara da gidebilir. Bu duruma emboli atması denir. Emboliler beyinde damarları tıkayarak beyin dokusunun oksijensiz kalmasına sebep oluyor. Böyle durumlarda özellikle ani başlayan sinir sistemi etkilenmesi görülebiliyor. Kırık sonrasında bilinç değişiklikleri, şuur bulanıklığı, felç ve epilepsi nöbeti görülen hastalarda yağ embolisinden şüphelenmek gerek. Bu tip durumlardan korunmak için kırık durumlarında bir ortopedi uzmanı tarafından olabildiğince çabuk müdahale edilmesi gerekir"