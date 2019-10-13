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(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 09:13 | Son Güncelleme

Bursa’nın tarihi bedesten çarşısında dükkan işleten kuyumcu özel müşterilerine altından biberon ve emzik satıyor.Altından yapılan birçok ürüne biberon ve emzik de eklendi.

Bursa’nın tarihi bedesten çarşısında dükkan işleten kuyumcu özel müşterilerine altından biberon ve emzik satıyor.
Altından yapılan birçok ürüne biberon ve emzik de eklendi. Bursa’da uzun yıllardır kuyumculuk yapan Nisa Kuyumculuk, müşterilerine bebekler için altından yaptırdığı emzik ve biberonları satıyor. Emzikler bin 750 liradan satılırken, biberonlar ise 2 bin 500 liradan alıcı buluyor. Altından emzik ve biberonları ilk çocuğu olan aileler alarak kullandıktan sonra hatıra olarak saklıyor. Normal biberonlar 25 liradan satılırken, altından olunca fiyat 2 bin 500 liraya çıkıyor. Vatandaşlar ise bu emzik ve biberonları az da olsa tercih ediyor.
Yıllardır Bursa Bedesten Çarşısı’nda kuyumculuk yaptığını ifade eden Ali Altın, "Altından bilezik, yüzük, set, kolyenin yanında altından yapılan özel ürünler de satmaktayız. Bunlar da altından yapılan biberon ve emzik. İlk çocuğu olan aileler bu ürünleri tercih ediyor. Kullandıktan sonra hatıra olarak saklıyorlar. Emzikleri bin 750 liradan satıyoruz. Biberonlar ise 2 bin 500 liradan alıcı buluyor" dedi.

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor

(Özel) Bebekler sütü altın biberondan içiyor
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