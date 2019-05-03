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(Özel) Bebek’te yaya geçidini kullanan köpek kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Bebek’te cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli, yaya geçidinin başında bekleyen köpeği görünce durarak geçmesine izin verdi.

Bebek’te cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli, yaya geçidinin başında bekleyen köpeği görünce durarak geçmesine izin verdi. Yaya geçidini kullanan köpek kameralara yansırken, Kağıthane’de ise bir köpek kamyonetin şoför kabininin üzerinde seyretti.
Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli, yaya geçidine yaklaşınca bir köpeğin beklediğini gördü. Bunun üzerine motosikletli bir süre bekleyerek köpeğin ne yapacağını merak etti. Araçların gelmediğini gören köpek yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği o anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde çekilen görüntüde ise bir köpeğin kamyonetin şoför kabininin üzerinde seyrettiği görüldü. Görenlerin şaşkınlık yaşadığı olayda, köpeğin açık havada yaptığı yolculuk kameralara yansıdı.

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