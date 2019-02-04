(Özel) Belediye başkan adaylarına sosyal medyada büyük tehlike

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte özellikle sosyal medyada tanıtımlarını yapan belediye başkan adaylarına tavsiyelerde bulunan Bilişim Uzmanı Şener Kul, "Kesinlikle ve kesinlikle dijital mecrada birileriyle tartışma ortamına girilmemesi gerekiyor. Çünkü bunlar ekran görüntüleriyle videolarla hazırlanıp çok güzel servis edilebilir" dedi. Hayatın her anıyla bütünleşen internet, sosyal medya kullanımı artmasıyla birlikte reklam ve tanıtımda da önemli bir rol oynamaya başladı. Reklam ve tanıtımlarda gerek baskı gerekse işçilik maliyetleri gibi nedenlerden dolayı ilan, broşür, afiş gibi tanıtım mecraları yerini internet ve sosyal medyaya bıraktı. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde de adaylar artık tanıtımlarını ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yapıyor. Özellikle çevre kirliğine neden olan ve maliyetleri arttıran afiş, broşür basma dağıtma gibi tanıtımlardan uzaklaşan belediye başkan adayları tanıtımlarını daha çok internet ve sosyal medya üzerinden yapmaya başladı. Bir çok kolaylığı getirdiği gibi riskleri de barındıran internet ve sosyal medya tanıtımları üzerine adaylara tavsiyelerde bulunan İlkserver firması Bilişim Uzmanı Şener Kul, partiler tarafından daha önce açılan ve artık kullanılmayan sosyal medya hesaplarının karşı görüşteki kişilerin eline geçebileceği uyarısında bulundu. Partilerin il ve ilçe başkanlıklarına ait bir çok kullanılmayan hesapları bulunduğunu söyleyen Kul, "Bir ilin il başkanlıklarını ve ilçe başkanlıklarının sosyal medya hesaplarını ulaşabilmeniz için aradığınızda birden fazla mükerrer hesaplar görülüyor. Yönetimler değiştiği için kişiler değiştiği için daha önceki ekiplerin açtığı sayfalar hala daha duruyor. Bu da mükerrer hesap oluyor. Bu hesaplar da bir süre sonra başkalarının ya da karşıt görüşteki insanların kontrolü altına geçebilir. Oralardan yapılabilecek açıklamalar, paylaşılacak içerikler ulaştığı kitlenin büyük bir kısmını etkileyecektir. İnsanlarımız doğrulama yapmadığı için teyit etmediği için hızlı bir şekilde de yayılıyor. O yüzden parti bazında mutlaka sosyal medya hesaplarının il yönetimleriyle koordinasyonlu ve bunlar yönetimler değişse de devredilebilecek bir sisteme geçiliyor olması gerekiyor. Bu mükerrer hesapların mutlaka kapatılması gerekiyor. Parti genel merkezlerinden başlayıp bütün il ilçe örgütlerine kadar mükerrer olan bütün hesapların kapatılması gerekiyor" dedi. Parti kurumsallığı çerçevesinde doğru bir dil kullanılarak paylaşımlar yapılmasının önemine değinen Kul, "İl ilçe örgütleri biraz daha parti kurumsallığında adayların tanıtılmasıyla ilgili açıklamalar, doğru içerikler ve biraz daha doğru bir dil kullanmaları gerekiyor. İnternetteki en ufak yanlış bir ibare, hitap, kötü bir söz paylaşıldığında yine kendi seçmeninizi dahi üzebilirsiniz. O yüzden hassasiyetli kullanılması ve parti kurumsallığında bir de bulunduğunuz lokasyonun nabzına toplumun hassasiyetlerine göre kullanılması gerekiyor" diye konuştu.

"Partilerin ’teyit merkezi’ kurması gerekir"

Sosyal medyada bazı partilerle ilgili olarak yapılan aleyhte paylaşımların teyit edilmesi için partilerin kendi içlerinde ’teyit merkezi’ kurmaları gerektiğini belirten Kul, "Bütün büyük partilerin genel merkezlerinde olmak üzere ’teyit merkezleri’nin kurulması gerekiyor. Partiler içerisinde böyle bir sistem kurduğunuzda sizin seçmeniniz sizinle ilgili olumsuz bir içerik gördüğü zaman ya da yanlış bir içerik gördüğü zaman parti teyit merkezine bunu ulaştırarak doğruluğunu ya da yanlışlığını teyit edebileceği sistem kurulması gerekiyor. Bu mobil uygulama şeklinde ya da web arayüzünden olabilir. Bir fotoğrafın fotomontaj olup olmadığı, X adayının ya da parti liderlerinin bir fotoğrafının fotomontaj olup olmadığını partinin sözcüleridir ya da partilerin genel merkezi il ya da ilçe örgütleridir" ifadelerini kullandı.

"Kesinlikle dijital mecrada tartışmaya girmeyin"

Adayların özellikle dijital mecrada tartışmaya girmemesi gerektiğini ve bu tartışmaların fotoğraflanarak kendi aleyhlerinde kullanılabileceğini söyleyen Kul, "Adayların biraz daha siyaseten de samimiyet içeren paylaşımlar yapmaları gerekiyor. Türkiye genelinde görüyoruz, bazı adaylar gerçek yaşantısındaki karakterinin dışında görüntü sergiliyor. Belki hiç bir toplumsal hassasiyeti olmayan bir adayın sosyal medya hesabına baktığınızda çok hassas biri olarak gözükebilir. Bu gibi durumlarda insanlar samimiyeti sorgulayabilirler. Bu şekilde adaylar hemen hemen her partide var. O yüzden samimi, toplumun hassasiyetine uygun ve dijital mecrada paylaşacakları için de çok daha uygun kullanmaları gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle dijital mecrada birileriyle tartışma ortamına girilmemesi gerekiyor. Çünkü bunlar ekran görüntüleriyle videolarla hazırlanıp çok güzel servis edilebilir. Mutlaka olumsuz bir eleştiri dahi gelse ona daha pozitif yaklaşmaları gerekiyor. Yorumlara verilen cevaplar çok hassasiyetle yapılması gerekiyor. Adayların mutlaka profesyonel kişilerle, profesyonel ajanslarla çalışmaları gerekiyor. Kendileri yönetiyorlarsa da dikkat etmelerinde fayda var. Parti kurumsallığı ve bulunduğu lokasyondaki halkın hassasiyetine de dikkat ederse çok daha iyi işler yapılabilir" dedi.

