(ÖZEL) Berat Albayrak ve ailesine hakaret eden şüpheliye iki ayrı iddianame

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüpheli Mehmet Fatih K.’ya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iki ayrı iddianamede, şüphelinin iki ayrı suçtan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak’ın doğum yapması dolayısıyla Twitter’da, ’Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4’üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra’ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz’ şeklinde paylaşım yapmıştı. Bakan Albayrak’ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında hakaret içerikli yorumlarda bulunan kişilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da ikamet ettiği tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Mehmet Fatih K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.