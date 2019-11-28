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(Özel) Beşiktaş’ta 3’ü çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği ’makas’ teröründe, sürücü halen yakalanmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı makas kazasının ardından kayıplara karışan sürücü Yusuf Arıboğa, halen aranıyor.

Beşiktaş’ta 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı makas kazasının ardından kayıplara karışan sürücü Yusuf Arıboğa, halen aranıyor. Kazada eşi ve bir çocuğunu kaybeden İlhan Özçelik, zanlının bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkartılmasını istiyor. Özçelik, "Adamın yakalanmasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bizi perişan etti, kendi evime bile giremiyorum" ifadeleri ile yetkililerden yardım istiyor.
Beşiktaş’ta TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli geçişinde geçtiğimiz Haziran ayında, seyir halindeyken makas atan sürücünün neden olduğu kazada, 3’ü çocuk, 4 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda makas atarak kazaya yol açan kişinin Yusuf Arıboğa (23), yanındaki kişinin ise Abdülsamet Topçi (29) olduğunu tespit etti. Abdülsamet Topçi ile babası Mehmet Topçi’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Abdülsamet Topçi ile Mehmet Topçi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kazanın ardından kayıplara karışan sürücü Yusuf Arıboğa ise halen aranıyor. Kazada eşi Seyhan ve küçük oğlu Mushap Yahya Özçelik’i kaybeden İlhan Özçelik, ailesini darmadağın eden sürücü Yusuf Arıboğa’nın bir an önce bulunmasını istedi.

"Bizi perişan etti, kendi evime bile giremiyorum"
Kazanın üzerinden yaklaşık 6 ayın geçtiğini ve 4 can alan kişinin bulunmasını isteyen İlhan Özçelik, "Bayram tatiline gittik, tatil dönüşü adam makas atarak bizim arabaya çarptı. 6 aydır halen yakalanmadı. Normal bir kavga olsa hemen adam yakalanıyor bu dört tane can aldı. Eşim ve oğlumu kazada kaybettim, iki tane de yeğenim. Baya zor durumdayım üç tane kız çocuğum kaldı. Annem de önceden vefat etmişti. Ben ve yengem bakmaya çalışıyoruz. Adamın yakalanmasını istiyoruz. 4 tane can aldı halen yakalanmadı. Kaza sonrası bir kızımın gözü görmüyor, ayakları da kırık tek başıma baya zorluk çekiyorum. Allah’a şükür ediyoruz ama o adamın yakalanmasını en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bizi perişan etti, kendi evime bile giremiyorum" dedi.

"Olaydan 6 ay gibi uzun bir süre geçmesine rağmen halen yakalanmamıştır"
Ailenin Avukatı Mehmet Önder Mutlu ise kaza sonrası gelişen olayları anlatarak, "Beşiktaş’ta meydana gelen kazada, müvekkilimin eşi bir tane çocuğu ve diğer müvekkilimin iki çocuğu vefat etmişti. Şahıs olay yerinden kaçmış, başka birilerinin desteğiyle Antalya’ya kadar kaçırılmıştır. Antalya’dan sonra nereye kaçtığını tam bilemiyoruz. Olaydan 6 ay gibi uzun bir süre geçmesine rağmen halen yakalanmamıştır. Bu şahısın dışarıda olması müvekkillerimin içini çok yakmaktadır ve derinden üzmektedir. Bu şahıs için yakalama kararı çıkartıldı fakat yakalanamıyor. Yurt dışına çıkıp çıkmadığı bunu da bilemiyoruz. Olaya ilişkin işlemlerin en kısa sürede tamamlanmasını umuyoruz. Bir nebze de olsa müvekkilimin acısı dinmiş olur" ifadelerini kullandı.
Polis ekiplerinin, Yusuf Arıboğa’yı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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