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(Özel) Beşiktaş’ta nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan şüpheliye vatandaştan darp kamerada

26.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta polis ekiplerinin uygulamasından kaçan şüpheli ara sokakta kaçmaya başladı.

Beşiktaş’ta polis ekiplerinin uygulamasından kaçan şüpheli ara sokakta kaçmaya başladı. Dakikalarca süren kovalamaca sonucunda sokaktaki vatandaşlar, kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakaladıktan sonra darp etti. Kovalamaca ve şüphelinin darp edildiği anlar kameralara yansırken, polis ekiplerine teslim edilen şüpheli gözaltına alındı.
Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Türkali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde akşamüstü uygulama yapan polis ekipleri bir şahıstan şüphelendi. Polis, durdurarak GBT sorgusu yapmak istediği esnada şahıs koşarak kaçmaya başladı. Polisin “dur” ihtarını dikkate almayarak koşan şüpheli ara sokağa girerek izini kaybettirmek istedi. Bunun üzerine polisle şüpheli arasında kovalamaca başladı. Dakikalarca kaçan şüpheli, ara sokağa girince arkasından koşan polis, vatandaşlara “tutun” diye bağırdı. Polisin sesini duyan vatandaşlar, şüphelinin önünü keserek kapüşonundan tuttuktan sonra kıskıvrak yakaladı. Tekme ve yumruklarla darp eden vatandaşlar, şüpheliyi arkadan gelen polis ekibi teslim etti. Yere yatırılan şüpheli kelepçelendikten sonra gözaltına alınarak polis otosuna bindirildi.

Polisten kaçan şüpheliyi vatandaş tekme ve tokat dövdü
Polis ile şüpheli arasındaki nefes kesen kovalamaca ve vatandaşlar tarafından darp edildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli polis ekiplerinden koşarak kaçıyor. Sesleri duyan vatandaşlar şüphelinin önünü kesiyor. Kapüşonun tutulan şüpheli tekme ve yumruklarla darp ediliyor. Yere yatırılan şüpheli ardından polis ekiplerine teslim ediliyor. Polis kelepçe taktığı şüpheliyi polis otosuna bindiriyor.

“Kadın bağırıyor diye duyunca bir anda üzerine çörekleniyorlar”
Olayla ilgili konuşan esnaf Enver Süvari, “Kadın yunus polis memurundan kaçmış. O da peşinden koşuyormuş. Biz burada otururken görüyorlar. Tutun diye bağırıyorlar. Onlar kadın bağırıyor diye duyunca bir anda üzerine çörekleniyorlar. Zaten yorgun düşmüştü, burada sıkıştırıp yakalatıyorlar. Biraz da pataklamışlar. Şahıs aranan şahısmış, biz neden arandığını anlamadık. Sonuçta yakaladılar” dedi.
Öte yandan, şahsın cezaevinden firar ettiği ve aranmasının olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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