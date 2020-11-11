HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Beşiktaş’ta yanan araca söndürme tüpüyle müdahale kamerada

(Özel) Beşiktaş’ta yanan araca söndürme tüpüyle müdahale kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 10:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta park halindeki otomobil motor kısmında alev alarak yanmaya başladı.

Beşiktaş’ta park halindeki otomobil motor kısmında alev alarak yanmaya başladı. Büyüyen yangın söndürme tüpüyle müdahale edilmesi sonucu söndürülürken, itfaiye ekipleri tarafından da soğutma çalışması yapıldı.
Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beşiktaş Uzuncaova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde park halinde olan otomobilin motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine seyir ettiği esnada Beşiktaş Arama ve Kurtarma ekibi alevlerin arttığı yangına söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahelenin ardından yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Maddi hasarın meydana geldiği olay kameralara yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Ateş Kara açıkladı! İşte koronavirüste vaka artışının sebebiAteş Kara açıkladı! İşte koronavirüste vaka artışının sebebi
AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?
1/
En Çok Okunan Haberler
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da bir haftalık ara tatil başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
İstanbul için 'zemin sıvılaşması' uyarısı! İşte riskli bölgeler
İstanbul için 'zemin sıvılaşması' uyarısı! İşte riskli bölgeler
Denizli'de flaş koronavirüs kararı! 9 mahalledeki kafe ve kahveler kapatıldı
O ilimizde flaş karar! 14 gün süreyle kapatıldı
Taciz şüphelisi ormanlık alanda yakalandı!
Taciz şüphelisi ormanlık alanda yakalandı!
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs vaka artışı ile ilgili dikkat çeken tespit
Ateş Kara açıkladı! İşte koronavirüste vaka artışının sebebi
AYM'den 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan sivillerle ilgili flaş karar
AYM'den çok önemli '15 Temmuz' kararı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.