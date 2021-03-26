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  4. (Özel) Beşiktaş’taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı

(Özel) Beşiktaş’taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı

26.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’taki lüks bir otelde arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği esnada tabancayla vurularak ağır yaralanan Azerbaycanlı iş adamı hastanede hayatını kaybetti.

(Özel) Beşiktaş’taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı

Beşiktaş’taki lüks bir otelde arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği esnada tabancayla vurularak ağır yaralanan Azerbaycanlı iş adamı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis, odada bulunan 3’ü kadın 6 kişiyi gözaltına alırken, olay esnasında iş adamının silahının namlusunda mermi olmadığını sandığı, odadakilerin “Şeytan doldurur” demesine rağmen tetiğe basarak kaza sonucu olayın yaşandığı ortaya çıktı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’nde bulunan lüks bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu iş adamı 40 yaşındaki Nihat Aliyev, 6 arkadaşıyla birlikte otele geldi. Grup burada eğlendikten sonra Aliyev, 3’ü kadın 6 arkadaşıyla birlikte odasına geçti. Bir süre geçtikten sonra odadan silah sesleri duyuldu. İçeriye giren otel görevlileri, Aliyev’in başından ağır şekilde yaralandığını görmeleri üzerine sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı iş adamını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan iş adamı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Şeytan doldurur dedik ama dinlemedi”
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek iş adamının yanında bulunan 3’ü kadın 6 arkadaşı ve 4 otel çalışanının ifadesine başvurdu. Gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürülen 6 kişi, ifade vererek olayın detaylarını anlattı. Şahıslar ifadesinde akşam saatlerinde birlikte otele geldiklerini, eğlendikten bir süre sonra odaya geçtiklerini daha sonra Aliyev’in belinden tabancasını çıkarttığını söyledi. Daha sonra silahı çıkartan iş adamının şaka amaçlı silahı şakağına dayadığını, namluda mermi olmadığını söylediği esnada odadakilerin ise, “şeytan doldurur” dediği ardından iş adamının tetiği çektiği ve silahın patlaması sonucu olayın kaza sonucu yaşandığını söyledikleri öğrenildi.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(Özel) Beşiktaş’taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı

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