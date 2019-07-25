(Özel) Beyaz cennet Pamukkale’yi balonlarla gün doğumu eşliğinde izliyorlar

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve ‘beyaz cennet’ olarak anılan dünyaca ünlü Denizli Pamukkale’de balon uçuşları devam ediyor. Özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve beyaz cennetin üstünden uçmak isteyenlerin sayısının artmasından dolayı uçuş yapan firma sayısı 16’ya yükseldi. Pamukkale travertenleri eşsiz güzelliğini görmek isteyen ziyaretçiler son yıllarda balon uçuşlarına yoğun ilgi göstermeye başladı. 2019’un ilk altı ayında 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve yıl sonuna kadar yaklaşık 3 milyon ziyaretçinin hedeflendiği Pamukkale’de gün içinde olduğu gibi sabahın erken saatlerinde de hareketlilik yaşanıyor. Balonla gezmek isteyen ve büyük çoğunluğu yabancı olan ziyaretçiler önce balonların kalkış yaptığı alana minibüslerle geliyorlar. Ardından bölgede hizmet veren 16 şirket tarafından uçuşa hazır hale getirilen balonlara binen turistler sonrasında ise travertenlerin üzerinde uçuş yapıyor. Balon uçuşları ise genellikle sabahın ilk ışıkları ile birlikte gün doğmadan yapılıyor. Rüzgarın yönüne göre şanslı olan ziyaretçiler gün doğumu ile birlikte travertenlerin o eşsiz manzarasını görebiliyorlar. Yerden yaklaşık 20 kilometre yükseğe çıkan sıcak hava balonları 45 dakikalık turun ardından önceden belirlenen alanlara iniş yapıyor sonrasında ise balon 4x4 araçlara sepete ile birlikte alındıktan sonra havası alınıyor. Ardından ziyaretçiler sepetten iniyor ve servis araçları ile konakladıkları yere götürülüyorlar. Bölgede uzun yıllardır hizmet veren bir uçuş şirketinin ortaklarından ve balon pilotlarından Emre Öztürk, 2001 yılından bu yanan Kapadokya ile birlikte Pamukkale’de uçuş yaptıklarını ifade etti. Pamukkale’de en büyüğü 20 kişilik en küçüğü ise de 3-4 kişilik olan çok sayıda balon olduğunu ifade eden Öztürk, uçuşlara ilginin her geçen yıl daha fazla arttığını vurguladı.

Uçuşlara en çok o ülkelerin turistleri ilgi gösteriyor

Uçuşların gün doğumu ile birlikte başladığını yaklaşık 45 dakika sürdüğünü kaydeden Öztürk, “Uçuşlarımızda hafta içi irtifamız deniz seviyesinden 6000 fit (yaklaşık 20 kilometre), hafta sonu ise 7000 (yaklaşık 21 kilometre) bin fit yükselebiliyoruz. Genelde çalıştığımız acenteler ve yurt dışından gelen yabancı turistler ile çalışıyoruz. Uçuşlara yerli ziyaretçilerimiz yeni yeni talep göstermeye başladı. Ama genellikle Çinli, Asyalı ve Latin ülkelerden gelen ziyaretçi ağırlıklı uçuşlar yapıyoruz. Uçuş fiyatları Kapadokya’dan biraz daha uygun, Pamukkale’de uçuş fiyatları 100-150 euro arasında değişmektedir” dedi.

“13 firma ile burada 36 balon ile uçuşlar yapılması hedefleniyor”

Uçuşların geçen yılı göre daha fazla arttığını da dile getiren Öztürk, bunun da nedeninin Türkiye’ye giren yabancı turist sayısının artmasından kaynaklandığını söyledi. Pamukkale’de geçen yıl 4 uçuş firmasının faaliyet gösterdiğini ancak bu yıl talep fazla olmasından dolayı bu sayının 8’e çıktığının altını çizen Öztürk şunları söyledi:

“yakın zamanlarda 5 firma daha açılacak ve 13 firma ile burada 36 balon ile uçuşlar yapılması hedefleniyor. Balon uçuşlarından yabancı turistler kadar yerli turistlerde istifade etmeli. Bunun içinde belediyelerin turizm faaliyeti adına reklamlara, tanıtıma daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir anlamı ile tanıtımın daha fazla ön planda olmasını istiyoruz.”

Öte yandan, balon uçuşu yapanların arasından paraşütle atlayış yapanların geçmesi ve gökyüzünden selamlaşmaları ise ilginç görüntüler oluşturuyor.

