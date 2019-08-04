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(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:44 | Son Güncelleme

Denizli’nin Babadağ ilçesinde sokakları çok dar olduğu için çöp araçlarının giremediği 5 mahallenin çöpleri belediyenin kadrolu ‘Beyaz’ isimli katırı ile toplanıyor.

Denizli’nin Babadağ ilçesinde sokakları çok dar olduğu için çöp araçlarının giremediği 5 mahallenin çöpleri belediyenin kadrolu ‘Beyaz’ isimli katırı ile toplanıyor. Haftanın 6 günü çöpler Beyaz’ın 5 kilometrelik bir yürüyüşü ile toplanıyor. Beyaz, mahalleri ismi gibi bembeyaz yapmak için günde 8 saat çalışırken, inat edip gitmediği zamanlarda ise devreye şeker ve leblebi giriyor.
Babadağ ilçe merkezinde sokakları dar ve engebeli olan 5 mahallenin çöpleri katır ile toplanıyor. Yemi ve bakım ihtiyaçları belediye tarafından karşılanan ve belediyenin kadrolu katırı olan ’Beyaz’, çöpleri yaklaşık 12 yıldır topluyor. Sokakları kamyon, traktör ya da herhangi başka bir motorlu aracın geçişine uygun olmayan 5 mahallenin çöpü yaklaşık 25 yıldır bu yöntemle toplanıyor. Beyaz’ın bakıcısı ve temizlik işlerinde görevli olan Adem Nazlı, çöp toplama işine normal mesai saati olan 08.00’de başladıklarını ifade etti. 44 yaşındaki temizlik görevlisi Adem Nazlı ve Beyaz’ı gören mahalle sakinleri hemen çöplerini dışarı çıkarıyor. Bölge sakinleri yıllardan bu yana çöplerin aynı şekilde yani katırla toplanmasına alışırken, tek şikayetçi oldukları konu ise Beyaz’ın acıktığında evlerin önünde gül başta olmak üzere çiçekleri yemesi. Mahalle sakinleri bu durumun önüne geçmek için ise Beyaz’a şeker, çikolata ya da tatlı leblebi veriyor. Dar ve beton olan sokaklarda ayakları kaydığından dolayı bazen yürümekte zorluk çeken Beyaz’ın yardımına ise yine bakıcısı Nazlı yetişiyor. Beyaz’ı çok seven Nazlı onu şeker ve leblebi ile besleyerek adeta kendisine çocuk şefkati gösteriyor.

“Leblebi ile şekere çok aldanıyor”
Bir nevi mesai arkadaşı olan Beyaz ile birlikte mahallelerin çöplerini toplayan Nazlı, 22 senelik belediyede hizmetinin 15 yıla yakınını Beyaz ile birlikte geçirdiğini söyledi. Mahallelinin, özellikle de çocukların Beyaz’ı çok sevdiğini vurgulayan Nazlı, “Bu mahallelerin çöplerini hep ben topluyorum. Diğer araçlar girmediği için biz topluyoruz. Zor oluyor ama ben bu işi 15 yıldır yapıyorum. Aşağı yukarı 15 yıldır Beyaz ile birlikteyiz. Ben Beyaz’dan hiç ayrılmam. Ben onsuz o da bensiz olmuyor. Beyaz’ın en sevdiği şey salatalık sonra karpuz kabuğu yiyor. Leblebi ile şekere çok aldanıyor. Şeker vermedin mi huysuzlanıyor yani istiyor. Mahalleliden de istiyor vermediklerinde güllerini ısırıyor” dedi.
Sokakları dar olduğu için araçların giremediği 5 mahallede Beyaz’ın daha uzun yıllar çöp toplamaya devam edeceğini söyleyen belediye yetkililerinin, Beyaz’ın tüm bakım ihtiyaçları ile yeminin karşılanmasına büyük önem gösterdikleri belirtildi.

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor

(Özel) ’Beyaz’ isimli katır mahalleleri bembeyaz yapmak için çalışıyor
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