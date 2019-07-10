HABER

(Özel) Beykoz’da belediye otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Beykoz’da bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alev alev yandı.

(Özel) Beykoz’da belediye otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar kamerada

Beykoz’da bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alev alev yandı. Otobüs içerisinde o sırada yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti. Belediye otobüsünün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Beykoz Paşamandıra Mahallesinde saat 06.00 sıralarında, Kavacık-Riva seferini yapan bir belediye otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle belediye otobüsü yol ortasında alev alev yanarken çevreye yoğun duman yayıldı. O esnada otobüs içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı otobüsteki yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Öte yandan belediye otobüsünün alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otobüs yol ortasında alev alev yanıyor, itfaiye ekipleri de otobüsteki yangına müdahale ediyor.

(Özel) Beykoz’da belediye otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar kamerada

(Özel) Beykoz’da belediye otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar kamerada

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
Otomobil çay bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil çay bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli’de ormanlık alana ekili 4 bin 175 kök kenevir yakalandıKocaeli’de ormanlık alana ekili 4 bin 175 kök kenevir yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Türkiye'nin Akdeniz hamlesi ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye'nin Akdeniz hamlesi ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.