(Özel) Beykoz’da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz’da bir kadın ve çocuklarının yan komşusu tarafından sopalı saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Yan komşusu tarafından hisseli olan arsa nedeniyle 5 yıldır fiziksel şiddete uğradığı ve tehdit mesajları aldığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay Beykoz Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki ev arasında bulunan arsada hisse sahibi olduğunu iddia eden saldırgan komşu bunu bahane ederek Cevizci’nin evine zarar vermeye başladı. Saldırgan şahıs arkadaşlarıyla toplanarak Cevizci’nin evine ait 50 yıllık duvarı balyozlarla yıktı. Yıkımı cep telefonuna çekmeye çalışan kadının telefonunu kırarak meydan dayağı çekildi. Saldırıya uğrayan 3 çocuk annesinin parmağı kırıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan çocuklar da tartaklanarak yaralandı. Komşusu tarafından Azerbaycan’a geri göndermekle tehdit edilen Cevizci’nin telefonuna tehdit mesajları gelmeye başladı. Üniversitede okuyan oğlunun ise önü kesilerek darp edildi. Hayatından endişe eden kadın evinin etrafına kameralar yerleştirdi. Son olarak yaşanan ve kameralar tarafından an be an kaydedilen olayda Cevizci’nin evini basan saldırgan komşu, yaşlı kadını ve çocuklarını sopayla dövdü.