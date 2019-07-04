HABER

(Özel) Beylikdüzü sahilinde tabanca bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 08:55 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde kıyıya vurmuş şekilde bulunan tabanca polis ekiplerini harekete geçirdi.

(Özel) Beylikdüzü sahilinde tabanca bulundu

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde kıyıya vurmuş şekilde bulunan tabanca polis ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların denize girdiği alanın 50 metre yakınında bulunan tabanca ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana geldi. Polis merkezine gelen “kıyıda silah var” ihbarını değerlendiren polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler yaptıkları incelemelerde silahın deniz kıyısına vurmuş ya da sahil kenarına atılmış olabileceği değerlendirdi. Beylikdüzü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemelerin ardından olay yeri inceleme ekibinden yardım istedi. Olay yeri inceleme ekibinin gelmesi üzerine silah üzerinde çalışma yapıldı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını toplayan ekipler silahın biri tarafından atılıp atılmadığı konusunda çalışma yaptı. Bir olayda kullanıp kullanılmadığı gerekli kriminal çalışmalar sonucunda belirli olacak silah incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

(Özel) Beylikdüzü sahilinde tabanca bulundu

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
İzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandıİzmir'de fuhuş şebekesine operasyon: 13 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (1)Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.