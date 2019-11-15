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(Özel) Beylikdüzü’nde BOTAŞ İstasyonu’nda korkutan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:43 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde bulunan BOTAŞ İstasyonu’nda metrelerce yükseğe çıkan gaz görüntüsü vatandaşı korkuttu.Olay, geçtiğimiz hafta Yakuplu’da bulunan BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü Ambarlı Kompresör İstasyonunda yaşandı.

(Özel) Beylikdüzü’nde BOTAŞ İstasyonu’nda korkutan görüntü

Beylikdüzü’nde bulunan BOTAŞ İstasyonu’nda metrelerce yükseğe çıkan gaz görüntüsü vatandaşı korkuttu.
Olay, geçtiğimiz hafta Yakuplu’da bulunan BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü Ambarlı Kompresör İstasyonunda yaşandı. İddiaya göre, bir anda borulardan çıkan ve metrelerce yükseğe ulaşan gazı gören vatandaşlar korku ile evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Gördükleri manzara karşısında paniğe kapılan vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. BOTAŞ İstasyonundaki gaz sızıntısının nedeni merak uyandırdı.
2 yıldır olayın olduğu bölgede oturduğunu söyleyen Cengiz Gökhan, “Çok yoğun bir şekilde ses duyduk. İlk defa böyle bir şey görüyorum. O sırada hem görüntüyü kaydettim hem de itfaiyeyi arayıp bilgi verdim. Daha sonra BOTAŞ’a uğrayıp bilgi almaya çalıştık ama bilgi alamadık. Çıkan dumanın gaz olduğu söylendi. Daha sonra başka bir yerden duyduk ki çok büyük bir olay atlatılmış” dedi.

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