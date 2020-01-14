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  4. (Özel) Beylikdüzü’nde çocuk ölümlerinde “domuz gribi” şüphesi

(Özel) Beylikdüzü’nde çocuk ölümlerinde “domuz gribi” şüphesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2020 09:10 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğun ölümü sebebinin domuz gribi olabileceği iddia edildi.

(Özel) Beylikdüzü’nde çocuk ölümlerinde “domuz gribi” şüphesi

Beylikdüzü’nde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğun ölümü sebebinin domuz gribi olabileceği iddia edildi. Hayatını kaybeden çocukların getirildiği hastanede görev yapan Uzman Doktor Nilüfer Şenbecerir, domuz gribi tanısı için erken olduğunu söyleyerek, “Şu an için domuz gribi tanısı koymamız mümkün değil. Aslında grip enfeksiyonun bir çok çeşitleri var. Domuz gribi diyemiyoruz ancak bu konuda da gerekli araştırmalar yapılıyor" dedi.
Beylikdüzü’nde geçtiğimiz cuma günü özel bir hastaneye getirilen 2 ve 4 yaşındaki 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine yapılan incelemelerde çocukların gribal enfeksiyon geçirdiği ve bunun sonucunda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden iki kız çocuğunun da hastaneye hayatını kaybetmiş şekilde geldiğini ifade eden hastane yönetimi, son zamanlarda hastanelerin çocuk polikliniklerinde yoğunluk olduğunu ifade etti. 2 çocuğunun ölümünün ardından bazı iddialar da gündeme geldi. 2 çocuğun ölümü sebebinin domuz gribi olabileceği iddia edildi.
Hayatını kaybeden çocukların getirildiği hastanede görev yapan yoğun bakım sorumlusu Uzman Doktor Nilüfer Şenbecerir, gelen iki vak’ayla kendinin ilgilendiğini söyleyerek, "Aslında sadece bizim hastanemizde değil son zamanlarda başka hastanelerde de bu tür vak’alar ile karşılaşıyoruz. Tam olarak nedenini bilmemekle beraber bu dönemde gözüken gribal enfeksiyonlarla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Gerekli incelemeler Sağlık Bakanlığını tarafından başlatıldı. Basit bir gribal enfeksiyon olarak düşünülmemesi gerekiyor. Ateş, bulantı, kusma, nefes darlığı gibi şikayetleri olduğu zaman ailelerin önemle dikkate alarak önce en yakın Aile Sağlık Merkezine daha sonra hastanelere başvurulmaları gerekli” diye konuştu.

“2 çocukta hayatını kaybetmişti”
Hastaneye getirilen iki çocuğun da getirildiği sırada hayatlarını kaybettiğini vurgulayan Uzman Doktor Şenbecerir, “Bir çocuğumuz evde hayatını kaybetmişti. Önce aile sağlık merkezine götürülmüş oradan bizim hastanemize hayati fonksiyonları sınırlı bir şekilde getirildi. Yaşam Destek Ünitesine bağladık ancak 2 gün dayanabildi. Diğer çocuğumuzu ise babası evde ölü olarak çocuğu bulmuş ve hastaneye kendisi getirmişti. Bu vak’amızda babası bir gün önce başka bir hastaneye hasta olan çocuğu götürmüş burada ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulmuş ve tedavisine başlanıldığı söylendi. Her ikisi de hastanemize vefat etmiş şekilde getirildi. Bu saatten sonra yapılacak tek şey insanların grip hastalığını daha ciddiye almaları ve ateş, kusma, nefes darlığı, mide bulantısı gibi şikayetlerde en yakın sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Grip vak’alarında bu dönem artışlar yaşanabiliyor. Hatta ölümle sonuçlanan hastalıklar olabiliyor” dedi.

“Gerekli araştırmalar yapılıyor”
Son günlerde hastanelere gelen gribal enfeksiyon sayısında artış ve domuz gribi şüphesi hakkında da konuşan Şenbecerir, “Şu an için domuz gribi tanısı koymamız mümkün değil. Aslında grip enfeksiyonun bir çok çeşitleri var. Domuz gribi diyemiyoruz ancak bu konuda da gerekli araştırmalar yapılıyor. Sağlık Bakanlığının gelen bu şikayetleri değerlendirerek bir çalışma başlattığını söyleyebiliriz. Birçok acil servis ve hastanelerde bu şikayetlerin olduğunu ve araştırıldığını kulağımıza geliyor. Dikkatli olmakta fayda var” şeklinde konuştu.

(Özel) Beylikdüzü’nde çocuk ölümlerinde “domuz gribi” şüphesi

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