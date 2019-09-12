HABER

(ÖZEL) Beylikdüzü’nde film sahnelerini aratmayan kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde husumetli iki grup arasında cadde ortasında yaşanan kavga film sahnelerini aratmadı.

Beylikdüzü’nde husumetli iki grup arasında cadde ortasında yaşanan kavga film sahnelerini aratmadı. Husumetli oldukların kişilerin aracına önce bir transit ile, ardından da kamyonetle çarptılar. Araçlardan inerek kavgaya tutuşan zanlılar birbirlerin bıçakladılar. Dehşet anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, 7 Haziran günü sabah 05.20 sıralarında Beylikdüzü’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahısların aracını takip eden şahıslar, caddede kimsenin olmadığı bir anda harekete geçti. Birden araçları ile ’U’ dönüşü yapan zanlılar, husumetlilerinin bulunduğu araca çarptı. Çarpmanın ardından transit sürücüsü aynı hızla geri manevra yaparak aracın yanından uzaklaşırken, araçta bulunan bir kişi transitin peşinden koştu. O andan itibaren yaşanan olaylar ise adeta film sahnelerini aratmadı.

Husumetlisinin aracına transitle çarptılar
Transitin kendilerine çarpmasından sonra araçta bulunan baba çocuklarını bırakarak transitin peşinden koştu. Kazalı araçla çocuklar ilerlerken baba bir süre sonra araca binerek kaçan aracın peşinden gitti. Aracıyla tekrar olayın yaşandığı döner kavşağa gelen şahıslar, daha sonra inerek transitte bulunan husumetlileriyle kavga etti.

Üzerlerine gelen kamyoneti durdurmak için önüne atladı, son anda canını kurtardı
Baba ve oğulları kavganın ardından koşarak araçlarına geri gelirken, husumetlileri ise bu defa kamyonetle araca çarpmak istedi. Tam bu sırada araçtakilerden bir tanesi üzerine doğru gelen kamyonetin önüne atladı, ancak ezme pahasına gelen kamyonetten canını son anda kaçarak kurtardı.

Zıplayıp zıplayıp kamyonet şoförünü bıçakladı
Araca çarpmaması için kamyonet sürücüsünün önüne atlayan şahıs son anda canını kurtardı. Kamyonet araca çarparak sürüklerken, son anda canını kurtaran şahıs ise kamyonete doğru koştu. Şahıs kapıyı açmayan kamyonet şoförünü camdan zıplayarak defalarca bıçakladı. Daha sonra diğer araçta bulunan başka birisi ise sopayla gelerek bıçaklanan şahsı kurtarmak istedi.

Olaya bekçiler müdahale etti
Cadde üzerinde bulunan bekçiler ise olayı görür görmez müdahalede bulundu. Tarafların sakinleşmemesi üzerine bekçi silahı eline alarak havaya uyarı amaçlı bir el ateş etti. Yetersiz kalan bekçiler, polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kamyonette bıçaklanan şahıs aşağıya inerek yardım bekledi
Husumetlilerinin aracına çarpmaya çalıştığı sırada önüne atlamalarına rağmen ezme pahasına durmayan ve defalarca bıçaklanan kamyonet sürücüsü, şahısların sopalı şahsı kovalaması üzerine aşağıya inerek yardım bekledi.

Polis ekipleri iki kişiyi yakaladı, bir kişi ise yeşil alana atlayarak kaçtı
İhbar üzerine kısa sürede olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri, gruplara müdahalede bulunarak baba ve bir oğlunu gözaltına aldı. Yaralı şahıs polis ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, olaya karışan bir kişi ise polis ekiplerini görünce yol kenarındaki yeşil alana atlayarak kayıplara karıştı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri yapılan şüphelilerden iki tanesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Film sahnelerini aratmayan kavga anı kamerada
Beylikdüzü’nde husumetli oldukları öğrenilen gruplar arasındaki film sahnelerini aratmayan kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, transitin dönerek araca çarptığı, araçtakilerin kovaladığı, sonrasında ise kamyonetle aynı araca bir daha çarptığı anlar yer alıyor. Kamyonet sürücüsü şahıslar tarafından defalarca bıçaklanıyor ve bekçi müdahalede bulunmaya çalışırken, gelen polislerin şahısları gözaltına aldığı ve bir şahsın kaçtığı görülüyor.

Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum
(Özel) İnegöl’de ikiz plaka alarmı(Özel) İnegöl’de ikiz plaka alarmı
2 gencin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istemi2 gencin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.