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(ÖZEL) Beylikdüzü’nde iki aracın karıştığı kaza anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde kavşaktan geçmeye çalışan iki araç sürücüsü bir birini fark etmeyince çarpıştı.

(ÖZEL) Beylikdüzü’nde iki aracın karıştığı kaza anı kamerada

Beylikdüzü’nde kavşaktan geçmeye çalışan iki araç sürücüsü bir birini fark etmeyince çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç takla atarak bir oto yıkama dükkanın önüne düştü. İş yerinde kalan oto yıkama sahibi kepenklerini kaldırdığında gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Beylikdüzü İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavşaktan geçmeye çalışan Erkan Ç. idaresindeki 34 BMV 332 plakalı araç ile Mustafa T. idaresindeki 34 JH 1903 araç sürücüleri birbirlerini fark etmeyince çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Erkan Ç. idaresindeki araç takla atarak bir oto yıkama dükkanın bahçesine düştü. Kaza sonrasında aracından çıkan Mustafa T., takla atan aracın başına koşarak sürücüsüne yardım etmeye çalıştı. Daha sonra çevredekilerin yardımıyla aracından çıkan Erkan Ç. ufak sıyrıklarla kazayı atlattı. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı. Bu sırada dükkanda kalan oto yıkama sahibi ise kepenklerini kaldırırken gördüğü manzara karşısında şok oldu. İş yeri önünde takla atan araç ile karşılaşan esnaf, iş yerinin tabelasında meydana gelen hasar için polis ekiplerine tutanak tutturdu.

Kaza anı kamerada
Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada, kavşaktan dönmeye çalışan araç ile yolda seyir halinde ilerleyen aracın birbirini fark etmeyip kaza yaptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle bir aracın takla atarak iş yerinin önüne düştüğü, diğer araçtaki sürücünün ise yardım etmek için çarptığı aracın başına koştuğu görülüyor. Kaza anı güvenlik kameralarına ise böyle yansıdı.

(ÖZEL) Beylikdüzü’nde iki aracın karıştığı kaza anı kamerada

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