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(Özel) Beylikdüzü’nde iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 08:48 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde iki aracın karıştığı trafik kasasında 3 kişi yaralandı.

Beylikdüzü’nde iki aracın karıştığı trafik kasasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen bir motosikletlinin kask kamerasına yansırken, görüntülerde bir kadının ağladığı ve sağlık çalışanlarının onu teselli etmeye çalıştığı görülüyor.
Kaza, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Park’ın önünde Avcılar istikametinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametine giden iki araç yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada biri 10 yaşlarında çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralananlara müdahale etti.

Sağlık çalışanla kadını teselli etti
Kaza sonucu yaralananlara müdahale eden sağlık çalışanları, bir kadının kaza yerinde ağladığını görünce yanına gitti. Kadını teselli eden sağlık çalışanların, çocuk ve diğer yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası yolda trafik oluşurken, araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

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