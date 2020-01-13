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  4. (Özel) Beylikdüzü’nde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

(Özel) Beylikdüzü’nde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü’nde 25 yaşındaki bir genç, eğlence mekanı çıkışında tartıştığı husumetli olduğu kişiyi silahla vurdu.

(Özel) Beylikdüzü’nde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde 25 yaşındaki bir genç, eğlence mekanı çıkışında tartıştığı husumetli olduğu kişiyi silahla vurdu. Vurulan şahsın yakınları "konuşacağız" diyerek araçlarına aldıkları genci silahla kalbinden vurarak öldürdü. Zanlılar gencin cesedini boş araziye atarak kaçtı.
Kanlı hesaplaşma Pazar sabaha karşı Beylikdüzü’nde yaşandı. İddiaya göre, Cem Aküzüm (25) isimli genç, arkadaşları ile bir gece kulübünde eğlendi. Eğlencenin ardından Aküzüm çıkışta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kişiyle kavga etti. Silahını çeken Aküzüm, tartıştığı kişiyi vurarak ağır yaraladı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Aküzüm ise eğlence mekanından ayrıldı.
Olaydan birkaç saat geçtikten sonra vurulan şahsın yakınları, konuşma bahanesiyle Aküzüm ile buluşmak istedi. Buluşma yerine gelen Aküzüm’ü araca alan zanlılar, genci kalbinden silahla vurdu. Zanlılar Aküzüm’ün cesedini boş bir araziye atarak kayıplara karıştı.
Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

(Özel) Beylikdüzü’nde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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