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(Özel) Beylikdüzü’nde mahalle sakinlerini isyan ettiren olay

20.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde 3 katlı apartmanda oturan aile sokakta oynayan çocukları tehdit edip pis su ve çamaşır suyu dökmesi mahalleliyi isyan ettirdi.

Beylikdüzü’nde 3 katlı apartmanda oturan aile sokakta oynayan çocukları tehdit edip pis su ve çamaşır suyu dökmesi mahalleliyi isyan ettirdi. Çok kez emniyete şikayetçi olduklarını söyleyen vatandaşlar, ailenin psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi.
Kavaklı Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın 1’nci katında oturan aile, komşularının sokakta oynayan çocuklarına ve diğer vatandaşlara yaptırdıklarıyla canında bezdirdi. Kapının önünde oynayan çocuklara sıcak su, çamaşır suyu döken ve çöp atan komşularını defalarca kez emniyete ve kaymakamlığa şikayet ettiklerini belirten apartman ve sokak sakinleri çözüm bulamadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.
Apartman sakini Fethi Ergün, çocukların ve kendilerinin üzerine sürekli olarak bir şeyler döktüklerini belirterek, “Sürekli olarak tehdit ediyorlar. Çocuklar dışarıda oynamaz. Alacaksın çekyata bağlayacaksın diyorlar. Biz bir türlü muhabbete giremiyoruz. Diyoruz ki gelin bir sorununuz varsa çözelim biz size yardımcı olalım diyoruz. Buna da gelmiyorlar. Bizi sürekli tehdit ediyorlar hakaret ediyorlar. Biz şikayetçi olduk kaymakamlığa gittik belediyeye gittik. Herkes topu birisinden birisine atıyor. Bir türlü çözüm bulamadık. Çocuğum 7 yaşında tek başına apartmandan 1 kat aşağıya inemiyor ‘bana bir şey yaparlar’ diyor. 3 yıldan beridir buradayım ve 3 yıldır çözüm bulamıyoruz. Çocuklarımızı nasıl eğiteceğiz bilemiyoruz” dedi.
Apartman yöneticisi Cahit Aydın ise defalarca kez mahkemelik olduklarını olayla ilgili çok kez polise gittiklerini de ifade eden Aydın, "Özellikle çocuklardan çok rahatsız oluyor. Çocukların üstlerine bilinmeyen bir sıvı döküyorlar. Ağaçlar kurusun diye üstlerine bilinmeyen bir sıvı döküyorlar. Biz araya girince de bize, ‘siz onların avukatı mısınız?’ diyorlar. Torunlarım var onlar bile tedirgin. Biz ebeveynleri yanları olmadan çocuklar aşağıya inemiyor. Kaymakamlığa gittim beni kaymakamla görüştürmediler. Detaylı bir araştırma yapılsın diyoruz yapmıyorlar. İlla burada olay mı olması lazım” diye konuştu.
Söz konusu çocuklar da sürekli olarak hakarete uğradıklarını söyledi. Apartman ve sokak sakinleri olayla ilgili yetkililerden bir an önce çözüm ve yardım beklediklerini kaydettiler.

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