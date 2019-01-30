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(Özel) Beyoğlu’nda avukatın ofisinde çıkan yangında 7 bin kitap küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda Avukat Murat Ergin’in ofisinde yangın çıktı.

İstanbul Beyoğlu’nda Avukat Murat Ergin’in ofisinde yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada ofiste bulunan ve yangına müdahale eden Ergin ellerinden yaralanırken, ofiste bulunan 7 bin adet kitap ve çok sayıda dava dosyası küle döndü.
Yangın geçtiğimiz cumartesi günü saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Duvarcı Adem sokakta bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Avukat Murat Ergin’in home ofis olarak kullandığı dairede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında ofiste bulunan Avukat Murat Ergin, yangına müdahalede bulundu. Yangın kitap ve dava dosyalarının tutuşmasıyla büyüdü. Bu esnada yangına müdahalede bulunan Avukat Murat Ergin’in elleri ve vücudunun çeşitli yerleri yandı. Can havliyle kendisini dışarıya atan Avukat Ergin itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken ofiste bulunan 7 bin adet kitap ve çok sayıda dava dosyası küle döndü.
“7 bin kitabım ve dava dosyalarım yandı”
Yangın esnasında ofiste olduğunu ifade eden Avukat Murat Ergin, “Yangın çıktığında ben ofisteydim. Alevlerle uyandım. Önce söndürmeye çalıştım. Söndüremeyeceğimi anlayınca komşulara ve itfaiyeye haber verdim. Sonra kendimi dışarıya attım. 7 bin kitabımın tümü yandı. Home ofis olarak kullanıyordum burayı. Dava dosyaları vardı. Senetler ve ticari defterler vardı. Müvekkillerin dosyaları vardı. Bunların tümü yandı” diye konuştu.

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