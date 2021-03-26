HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Beyoğlu’nda bebek arabası çalan hırsızlar kamerada

(Özel) Beyoğlu’nda bebek arabası çalan hırsızlar kamerada

26.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda apartmanlara dadanan hırsızlar, yaklaşık 3 bin lira değerindeki bebek arabasına çaldı.

Beyoğlu’nda apartmanlara dadanan hırsızlar, yaklaşık 3 bin lira değerindeki bebek arabasına çaldı. Hırsızların güpegündüz bebek arabasını çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanlara dadanan hırsızlar bina içerisindeki bebek arabalarını hedef aldı. Bir binaya giren kimlikleri öğrenilemeyen 2 hırsız bina içerisinde bulunan bebek arabasını çaldı. Binada oturan bir vatandaş ise kapı önüne koyduğu bebek arabasının olmadığını fark edince çareyi güvenlik kameralarına bakmakta buldu. Güvenlik kamerasını inceleyen vatandaş ise bebek arabasının 2 kişi tarafından çalındığını fark etti.
Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, hırsızlık yapan kimliği belirsiz kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızların bebek arabasını çaldığı anlar kamerada
Mahallede bulunan binalara girerek bebek arabası çalan hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerindeki bir binaya giren 2 kişi binada bulunan bebek arabasını binadan çıkarıyor. Cadde üzerinden bebek arabasıyla giden hırsızlar daha sonra gözden kayboluyor.
Öte yandan, aynı mahallede bulunan diğer apartmanlara da hırsız girdiği öğrendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Hrant Dink cinayeti davasında karar günüHrant Dink cinayeti davasında karar günü
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Son Dakika: Ankara'da gasp çetesine operasyon! 115 kişiye gözaltı

Ankara'da gasp çetesine operasyon! 115 kişiye gözaltı

26 Mart deprem mi oldu? | 26 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

26 Mart deprem mi oldu?

Hrant Dink cinayeti davasında karar günü

Hrant Dink cinayeti davasında karar günü

İzmir'de dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda kafatası ve kaburga bulundu

Korkunç! Ormanlık alanda kafatası ve kaburga bulundu

Kaza mı, intihar mı? Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ı vuran kurşunun sırrı

Kaza mı, intihar mı? Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ı vuran kurşunun sırrı

İstanbul merkezli 3 ilde Bitcoin dolandırıcılığı operasyonu! Tam 12 milyon lira

İstanbul merkezli Bitcoin operasyonu! Tam 12 milyon lira...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.