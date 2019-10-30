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(Özel) Beyoğlu’nda binaya çarpan minibüs vatandaşları korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 09:14 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda sokak arasında yokuş aşağıya olan yolda dönmek isteyen Suriye uyruklu sürücünün idaresindeki minibüs kontrolden çıkarak binaya çarptı.

Beyoğlu’nda sokak arasında yokuş aşağıya olan yolda dönmek isteyen Suriye uyruklu sürücünün idaresindeki minibüs kontrolden çıkarak binaya çarptı. Vatandaşların panik yaşadığı kazada minibüs, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Çan Çan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yan sokaktaki evinden çıkan Husein Almaussa(38), minibüsüne binerek yokuş aşağıya olan yolda dönmek istedi. Ancak o esnada tekerlekleri havalanan araç sürücünün kontrolünden çıkarak binaya çarptı. Çarpma sonucu araç dururken, binadaki vatandaşlar ise panik yaşadı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ise minibüsün kaymaması için havada kalan tekerleklerin altına odun parçaları yerleştirdi. Ardından da aracın kurtarılması için ilçe belediye ekiplerine bilgi verdi. Minibüs olay yerine gelen kepçenin halatla çekmesi sonucu kurtarılırken, trafiğe kapatılan sokak ise tekrar açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

“Kamyon olsa eve girerdi”
Kazayla ilgili konuşan mahalle sakini Bilal Yanık, “Araba buradan dönmeye çalışmış. Sonra binaya vurdu, biz vatandaşlarla toplanıp yardım etmek için çok uğraştık. 4-5 kez böyle kaza oldu, kamyon olsa eve girerdi. Ben birkaç kez belediyeye telefon açtım. Araçlar dönmeye çalıştı ama dönemeyip eve girdiler. Zabıta aradım plastik bariyerlerden koydular ama vatandaşlar söküp attılar. Şimdi de belediyeye ikinci kez müracaat edeceğiz ve taş kestirip koyduracağız” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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