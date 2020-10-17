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  4. (Özel) Beyoğlu’nda dolandırıcı boyacının turist kadına “fırça tuzağı” kamerada

(Özel) Beyoğlu’nda dolandırıcı boyacının turist kadına “fırça tuzağı” kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 11:08 | Son Güncelleme

Beyoğlu Galata’da kendisini ayakkabı boyacısı olarak gösteren bir şahıs, bilerek yere düşürdüğü fırçayı kendisine veren turist kadının ayakkabılarını boyayarak para talep etti.

Beyoğlu Galata’da kendisini ayakkabı boyacısı olarak gösteren bir şahıs, bilerek yere düşürdüğü fırçayı kendisine veren turist kadının ayakkabılarını boyayarak para talep etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu Galata semtinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda kendisini ayakkabı boyacısı olarak gösteren bir şahıs, kaldırımdan geçen turistin önünde fırçasını düşürdü. Bunu gören turist kadın ise fırçayı yerden kaldırarak boyacıya verdi. Durumu fırsat bilen şahıs, teşekkür etmek istediği turistin ayakkabılarını boyamaya başladı. Bir süre sonra uzaklaşmaya başlayan turist, şahsın para talebiyle karşılaştı. Dolandırıcı şahıs, verilen parayı az bulup daha fazlasını istedi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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