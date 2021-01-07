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  4. (Özel) Beyoğlu’nda İsveç kronu ile dolandırıcılık kamerada

(Özel) Beyoğlu’nda İsveç kronu ile dolandırıcılık kamerada

07.01.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Karaköy’de bijuteri dükkanına gelen bir şahıs içerideki çalışanı, gümüş kolyeyi satın almak için İsviçre Frangı vermek istedi.

Karaköy’de bijuteri dükkanına gelen bir şahıs içerideki çalışanı, gümüş kolyeyi satın almak için İsviçre Frangı vermek istedi. Parayı kabul eden çalışan, internetten baktığında İsviçre Frangı yerine İsveç Kronu aldığını ve dolandırıldığını anladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz 26 Kasım Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. Sokak üzerindeki bir bijuteriye dükkanına gelen şahıs, reyonlardaki ürünlere bakmaya başladı. Ürünlere bakarken hem de çalışanla konuşan şahıs, bir süre sonra beğendiği gümüş kolyeyi kasaya getirdi. Havalimanından geldiğini ve üzerinde Türk Lirası bulunmadığını söyleyen zanlı, 100 İsviçre Frangı vermek istedi. Kasiyer de parayı kabul etti. Kolyeyi alan şahıs ardından işyerinden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İsveç kronu ile dolandırdı
Olayın ardından İsveç frangı aldığını zanneden çalışan internete girerek döviz kurlarına baktığında şoke oldu. Elindeki paranın İsviçre Frangı değil İsveç Kronu olduğunu fark eden kasiyer, dolandırıldığını anladı. Zanlının verdiği 100 İsveç Kronu’nun yaklaşık 90 TL’ye tekabül ettiği öğrenildi.
Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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