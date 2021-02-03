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  4. (Özel) Beyoğlu’nda işyerinin kurşun yağmuruna tutulduğu anlar kamerada

(Özel) Beyoğlu’nda işyerinin kurşun yağmuruna tutulduğu anlar kamerada

03.02.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Okmeydanı’nda araç kiralama firması olarak hizmet veren bir iş yeri, gece saatlerinde silahlı 3 saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Okmeydanı’nda araç kiralama firması olarak hizmet veren bir iş yeri, gece saatlerinde silahlı 3 saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırganlardan biri Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde silahlı 3 şahıs sokak üzerindeki bir araç kiralama firmasının önüne geldi. Yanlarında getirdiği tabancaları çıkartan şahıslar, henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

İş yerini kurşun yağmuruna tuttular
Saniyelerce ateş açan şahıslar ardından kaçarak kayıplara karıştı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen saldırganlar kurşun yağmuruna tutuyor. Şahıslar ardından kaçarak uzaklaşıyor. Olayın adından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahibi Mahmut D.’nin ifadesine başvurdu.

Beyoğlu polisi kısa sürede yakaladı
Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis saldırıyı gerçekleştiren şahısların, 3 adet “ateşli silah kanununa muhalefet”, 4 adet “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” ve 2 adet “evden hırsızlık” suçundan emniyette kaydı olan Doğukan A. (17), 3 adet “ateşli silah kanununa muhalefet” ve “dolandırıcılık” kaydı bulunan Kadir K. ile 2 adet “gasp”, “genel güvenliğin tehlikeye sokulması”, “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından kaydı bulunan Uğur U. olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden Beyoğlu polisi, Doğukan A’yı evinde kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan şahıs emniyette “genel güvenliği tehlikeye sokma”, “mala zarar verme” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer 2 saldırganı ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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