HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Beyoğlu’nda korkunç olay kamerada

(Özel) Beyoğlu’nda korkunç olay kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 15:34 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda intihar teşebbüsünde bulunan İspanyol uyruklu mühendis olduğu öğrenilen 26 yaşındaki kadın, kendini evinin penceresinden aşağı bıraktı.

Beyoğlu’nda intihar teşebbüsünde bulunan İspanyol uyruklu mühendis olduğu öğrenilen 26 yaşındaki kadın, kendini evinin penceresinden aşağı bıraktı. İlk teşebbüsünde sevgilisinin engel olduğu kadın, sonrasında kendini 4. kattaki evinin camından aşağı bırakıp ağır yaralandığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirdikten sonra intihar teşebbüsünde bulunan İspanyol uyruklu mühendis olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Buitrago Naranjo, kendini evinin penceresinden aşağı bıraktı. İlk teşebbüsünde sevgilisinin engel olduğu kadın, sonrasında kendini 4. kattaki evinin camından aşağı bırakırken o anlar kameraya yansıdı.

Dehşet anları kamerada
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan genç kadının ağır yaralı olduğu öğrenilirken dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 15 dakika önce yine pencere kenarına gelen kadının ilk teşebbüsünde sevgilisi tarafından son anda kurtarıldığı görülüyor.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Cenk E.’yi gözaltına aldı. Şahsın gözaltına alınmasının ardından görgü şahitlerinin ifadesini alarak olay yerini uzak bir noktadan gören güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan Cenk E., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildiKırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Yok böyle fantezi! Bebek beziyle...Yok böyle fantezi! Bebek beziyle...
1/
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
Öpüşme sahnesiyle ilgili skandal açıklama!
Öpüşme sahnesiyle ilgili skandal açıklama!
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Suçüstü yakalandı! 'Pes' dedirten hırsızlık
Suçüstü yakalandı! 'Pes' dedirten hırsızlık
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Havai fişek fabrikasındaki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep'te şüpheli çanta paniği! Bomba imha robotuyla patlatıldı
Valilik önünde şüpheli çanta alarmı
İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor
İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor
Araç yangınına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü
Son anda... Ölümden döndüler
Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.