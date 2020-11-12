(Özel) Beyoğlu’nda korkunç olay kamerada

Beyoğlu’nda intihar teşebbüsünde bulunan İspanyol uyruklu mühendis olduğu öğrenilen 26 yaşındaki kadın, kendini evinin penceresinden aşağı bıraktı. İlk teşebbüsünde sevgilisinin engel olduğu kadın, sonrasında kendini 4. kattaki evinin camından aşağı bırakıp ağır yaralandığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirdikten sonra intihar teşebbüsünde bulunan İspanyol uyruklu mühendis olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Buitrago Naranjo, kendini evinin penceresinden aşağı bıraktı. İlk teşebbüsünde sevgilisinin engel olduğu kadın, sonrasında kendini 4. kattaki evinin camından aşağı bırakırken o anlar kameraya yansıdı.

Dehşet anları kamerada

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan genç kadının ağır yaralı olduğu öğrenilirken dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 15 dakika önce yine pencere kenarına gelen kadının ilk teşebbüsünde sevgilisi tarafından son anda kurtarıldığı görülüyor.