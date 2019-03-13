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(Özel) Beyoğlu’nda maganda kurşunu iş yerinin camına isabet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda gece saatlerinde havaya rastgele ateş açan magandaların tabancasından çıkan mermiler bir iş yerinin camına isabet etti.

Beyoğlu’nda gece saatlerinde havaya rastgele ateş açan magandaların tabancasından çıkan mermiler bir iş yerinin camına isabet etti. Açılan ateş sonucu 2 mermi bir marketin camına isabet etti.
Olay, gece saatlerinde Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Cambazoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kimliği belirsiz bir maganda belindeki tabanca ile sokak üzerinde sağa sola rastgele ateş açtı. Sağa sola ateş açan maganda daha sonra hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, tabancadan çıkan mermiler ise sokak üzerinde bulunan bir marketin camına isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinde ve çevrede incelemelerde bulundu. Olayı gerçekleştiren magandayı yakalamak için polis ekipleri çevrede operasyon başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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