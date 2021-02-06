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  4. (ÖZEL) Beyoğlu’nda metruk evi çöple doldurdu

(ÖZEL) Beyoğlu’nda metruk evi çöple doldurdu

06.02.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda metruk bir evden gelen kokular üzerine vatandaşların şikayet etmesiyle evin çöp dolu olduğu ortaya çıktı.Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde evinin arka tarafında bulunan metruk bir daireyi çöp biriktirme yeri olarak kullanan bir vatandaşı çevredekiler şikayet etti.

Beyoğlu’nda metruk bir evden gelen kokular üzerine vatandaşların şikayet etmesiyle evin çöp dolu olduğu ortaya çıktı.
Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde evinin arka tarafında bulunan metruk bir daireyi çöp biriktirme yeri olarak kullanan bir vatandaşı çevredekiler şikayet etti. Şikayet üzerine olay yerine giden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Beyoğlu zabıta ekipleri tespit çalışmalarını yaptı. Sonrasında çöp dolu evi boşaltma çalışmaları başladı. Beyoğlu zabıtası iki gündür devam eden temizleme çalışmalarını 20 kişilik bir ekiple sürdürdü. Çalışmaları titizlikle yapan zabıta ekipleri pandemi dolayısı ile çalışmalarını tulum ve sık sık maske değiştirerek yaptı.

“Dün 3 kamyon boşalttık bugünde 3 kamyon boşaltıp toplamda 6 kamyon çöp boşaltacağız”
Zabıta memuru Celal Demirkan, “Beyoğlu Kaymakamlığımıza vatandaşımızın birisi çöp dolu ev ihbarında bulunuyor. Ve kaymakamlığımızdan gelen teknik elemanlar buranın çöp ev olduğunu tespit ediyorlar. Kaymakamlığımızın talimatıyla Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı koordineli bir çalışma yaparak 20 kişi ile birlikte çöp evi şuanda boşaltıyoruz. Dün 3 kamyon boşalttık bugünde 3 kamyon boşaltıp toplamda 6 kamyon çöp boşaltacağız. Daha evvelden biz buraya geldik buranın temizliğini yaptık fakat şahıs tekrardan içeriye atık bıraktığı için bu şekilde bir temizlik yaptık. Bu iş bittikten sonra veteriner müdürlüğümüz tarafından ilaçlama yapılacak ve boş olarak teslim edilecek” dedi.

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